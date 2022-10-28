Денису сейчас 45 лет. Фото: предоставила Юлия Былкова

Юлия и Денис Былковы из Североуральска родители шестерых мальчишек. Самому старшему из них – 22 года, а младшему – всего пять. 45-летний глава семьи раньше работал слесарем-сантехником в местном политехникуме. Но два года назад у него случился инсульт. По словам Юлии, супруг ждал помощи несколько дней, и в итоге дошло до того, что потребовалась экстренная госпитализация на вертолете. Теперь семья подала иск в суд к Североуральской больнице. Былковы хотят получить компенсацию, а также обратить внимание персонала на подобные случаи.

«ПОМОГИТЕ, МУЖ НЕ ДОЖИВЕТ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»

За исключением того, что Былковы воспитывают шесть мальчишек, семья у них обычная. Денис работал слесарем-сантехником, Юлия - учителем начальных классов. Любили путешествовать, ходили с детьми в походы. А в январе 2021 в семью пришла беда.10 января Денис пришел домой раньше, чем обычно. Причиной было плохое самочувствие. Мужчину сильно рвало, он чувствовал головную боль.

- Муж был без куртки, прошел в квартиру в кроссовках и сразу в туалет. Я спрашивала: «Ты отравился? Ты ударился?». Я не понимала, что с ним, - рассказывает супруга Дениса Юлия. - Оказалось, у него подскочило давление до 160 на 100. Но скорая помощь отправила его за талоном на прием к терапевту. Отметок о том, то Денис отказался от госпитализации, в направлении не было. Денис рухнул на детский диван в одежде и обуви, сказал, что очень болит голова и просил его не трогать.

Денис ждал помощи и обследований два дня. Фото: предоставила Юлия Былкова

Как потом расскажут Юлии коллеги мужа, в тот день Денис ходил в подвале, менял задвижки. Затем резко встал и почувствовал щелчок в голове. Потерял ориентацию в пространстве и долго блуждал по подвалу. В таком состоянии его нашли коллеги и отвезли к медикам.

- Я позвонила в скорую, там ответили, что уже выдали ему направление к терапевту. Я настояла, чтобы медики к нам приехали. В итоге, они осмотрели его и сказали, что нужно ехать в Североуральскую больницу. Муж сказал нам достать ему летние туфли. Казалось бы, зачем они ему зимой? Когда Денис уже был на пороге, то спросил: «А зачем ты достала мои туфли?». Тогда я не обратила внимания на это, - утверждает Юлия.

По словам Юлии, в тот день, она долго не могла дозвониться до мужа. А утром побежала в больницу.

- Денис был никакой. Он говорил, что у него сильно болит голова. Но анализы у него не берут. Потом, в коридоре я встретила медсестру, она сказала, что Денису ставят магнезию и на этом все. А все врачебные манипуляции проведут в понедельник. Я выразила опасения, что муж не доживет до понедельника. Мне ответили, что люди, которые умирают, лежат в палате интенсивной терапии, - вздыхает многодетная мама.

Мужчина перенес две операции. Фото: предоставила Юлия Былкова

В воскресенье, 12 января, женщина навещала мужа в больнице. По словам Юлии, супруг был рассеянным, разбил градусник, у него была шаркающая походка. Уже тогда Юлия начала подозревать инсульт, но врачи ничего ей не говорили.

- Сын пытался успокоить тем, что папа под присмотром врачей. Потом, мне пришло бредовое сообщение от мужа, что: «Я хожу в одном платьице. Жду тебя у казармы нашей». Я поняла, что это состояние требует экстренной помощи и стала искать в больнице невролога, - отмечает Юлия.

В тот же день Дениса перевезли из Североуральской больницы в Краснотурьинск. Уже там ему сделали контрастную томографию и увидели масштаб бедствия – кровоизлияние в мозг. Гемморагический инсульт обернулся еще и ишемическим. Спустя еще день Дениса отправили на вертолете из Краснотурьинска в Екатеринбург, на операцию. Когда, в феврале Юлия пришла в больницу Североуральска и забрала больничный лист. В нем было указано, что к работе Денис может приступить 12 января.

Старший сын учится в университете на бюджете. Фото: предоставила Юлия Былкова

«ЗАЧЕМ МНЕ ЭТА ЖИЗНЬ?»

Дениса увезли на вертолете в областную больницу №1 Екатеринбурга. Мужчине сделали две операции. Юлии сказали сразу – второй инсульт для мужа станет роковым. Первая встреча после реанимации повергла супругу в шок.

- Мой муж обычно носит бороду. Я захожу в палату, а он без бороды и лысый. Я его даже не сразу узнала. У Дениса перестала двигаться левая рука и нога. Мы стали пытаться его с сыновьями хоть как-то поставить на ноги, дотащить до туалета. Он сам не мог переворачиваться. Перестал разговаривать и не держал самостоятельно даже бутылку воды, - рассказала Юлия.

Денис выходит на прогулки с детьми. Фото: предоставила Юлия Былкова

По словам Юлии, дальше началась настоящая борьба за каждое новое движение и воспоминание о прошлой жизни Дениса. Семья на время переехала в Екатеринбург, где сначала жила у родственников, но потом сняла квартиру. Юлия демонстрировала Денису фото родных, учила его, словно малыша заново пользоваться ложкой, зубной щеткой. Ничего о своем прошлом Денис не помнил, бывало не чувствовал земли под ногами и мог споткнуться. Он стал злым, закрытым и совсем не тем человеком, которому когда-то Юлия в ЗАГСе сказала «да».

- Жила с мыслью, что мы все преодолеем. Но меня не покидало ощущение, что это чужой человек. Мы ездили на бесплатные реабилитации, радовались положительным изменениям. Весной 2020 года мы вернулись в Североуральск. Бесплатные реабилитации закончились, на платные у нас не было денег. Стали своими силами дома заниматься. Купили тренажеры, ходунки. Было непросто, муж просыпался, и каждое утро задавался вопросом: «Зачем мне эта жизнь? Зачем я такой нужен?». Работать у него не получится, он потерял все навыки. За руль авто тоже сесть не может и даже забыл как доставать аккумулятор, - говорит Юлия.

Семье пришлось временно переехать в Екатеринбург. Фото: предоставила Юлия Былкова

Мужчине дали третью группу инвалидности. Теперь семья живет на пенсию по инвалидности и детские пособия.

«ХОЧУ ПРОЛОМИТЬ СИСТЕМУ»

Летом 2022 года женщина решила, что будет судиться с больницей Североуральска.

- Мне люди стали говорить, что надо было подавать в суд раньше. Но у нас, до этого были совсем другие заботы. В настоящий момент разбирательство приостановлено из-за необходимости проведения медицинской экспертизы. Надеемся, что мы выиграем суд, а компенсация пойдет на занятия с реабилитологом. Мне это нужно не для того, чтобы врачей наказать, а чтобы эту систему хоть как-то проломить. Хочу, чтобы другие пациенты в критический момент не столкнулись с безразличием медиков. Врагу не пожелаешь такого…- вздыхает Юлия.

Денис по-прежнему передвигается с помощью трости, он быстро утомляется, не может подниматься.

- Наша семья не любит вспоминать эти ужасные годы. Дети используют в разговоре формулировки: когда папа был здоров… А сам Дениска им говорит: «Ваш папа остался в подвале политехникума», - рассказала Юлия.

Семье Былковых нужны дорогостоящие реабилитации. Фото: предоставила Юлия Былкова

Женщина сама пришла в военкомат, чтобы опередить получение повестки.

- Повестки не было. Пришла, чтобы разузнать ситуацию. Военному комиссару я сказала, что у нас шестеро детей. Пока муж подлежит мобилизации, трое детей ведь уже взрослые. В военкомате попросили предоставить документы о болезни мужа, - отмечает Юлия.

В пресс-службе Североуральской больницы «КП-Екатеринбург» сообщили, что сведения о состоянии здоровья пациента, диагнозы и другие сведения составляют врачебную тайну.

- По изложенным фактам страховой компанией была проведена проверка – нарушений в оказании медицинской помощи не выявлено. Выходные и праздничные дни не оказывают влияния на качество и оперативность оказываемой медицинской помощи. Медпомощь оказывается в режиме 24/7 сотрудниками службы скорой помощи, медиками стационара. Заподозрить инсульт может любой врач или фельдшер на основании симптомов. Пациенты с подозрением на инсульт получают телеконсультации специалистов сосудистого центра областной клинической больницы №1. Согласно маршрутизации, пациенты с подозрением на инсульт транспортируются в Краснотурьинск, - рассказали в больнице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В доме, где многодетный отец носил сына-инвалида на седьмой этаж на руках, починили лифт. 42-летний Олег Анарметов больше двух недель носил 9-летнего ребенка на руках. (Подробнее)

Многодетный отец из Нижнего Тагила выиграл миллион рублей в лотерею. Победитель потратит деньги на автомобиль и садовый участок. (Подробнее)

На Урале многодетный отец, рискуя жизнью, вынес из горящего дома 80-летнюю соседку-инвалида. Дом пенсионерки полностью сгорел. Поэтому семья героя приютила старушку у себя. (Подробнее)