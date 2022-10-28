Окно возможностей: с электронным сертификатом инвалиды стали быстрее приобретать средства реабилитации

Как реализуются меры соцзащиты с использованием электронного сертификата (ЭС), обсудили участники круглого стола Фото: Алексей БУЛАТОВ

С электронным сертификатом стало проще и быстрее купить трости, ортопедическую обувь, слуховой аппарат и другие средства реабилитации для инвалидов.

Первые сертификаты в России ввели в действие с 27 сентября 2021 года. И многие уральцы уже воспользовались ими и остались довольны результатом. Теперь они не ждут долгих поставок, а сами выбирают товары и услуги.

Как реализуются меры соцзащиты с использованием электронного сертификата (ЭС), обсудили участники круглого стола – представители Свердловского регионального отделения Фонда соцстрахования РФ, областных организаций всероссийских обществ инвалидов и поставщики-производители ТСР на Среднем Урале.

На круглом столе выступили представители Свердловского регионального отделения Фонда соцстрахования РФ, областных организаций всероссийских обществ инвалидов и поставщики-производители ТСР на Среднем Урале Фото: Алексей БУЛАТОВ

О способах получения ЭС рассказал Александр Голышев, начальник отдела страхования профессиональных рисков ГУ СРО ФСС РФ:

– Электронный сертификат размещен в государственной информационной системе, где содержатся сведения о праве человека на самостоятельное приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг за счет средств Федерального казначейства.

Сертификат привязывается к номеру банковской карты платежной системы МИР. Денежные средства на карту не перечисляются, а резервируются в казначействе до совершения покупки. Если стоимость ТСР превышает сумму сертификата, то потребитель может доплатить из собственных средств.

У электронного сертификата есть масса преимуществ для потребителей. В частности, человек может выбрать те изделия, которые ему подходят. Не нужно ждать закупки или компенсации затраченных средств, ведь получить ТСР можно по электронному сертификату.

По сертификатам приобретают больше всего такие товары, как ортопедическая обувь – за год её приобрел 1 191 получатель, кресла-коляски – 423, трости, костыли, опоры, поручни – 201, слуховые аппараты – 89, абсорбирующее белье – 64 и прочее. Только в октябре 2022 года уральцы оформили 3919 ЭС, реализовали уже 2053.

Эксперты приводят статистику: по сертификатам приобретают больше всего такие товары, как ортопедическая обувь – за год её приобрел 1 191 получатель, кресла-коляски – 423 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как идет информирование населения о реализации ЭС, рассказала Анжелика Латышева, начальник отдела социальных программ ГУ СРО ФСС РФ:

– В социальных учреждениях размещаются плакаты, листовки, брошюры, более 670 материалов размещено в СМИ. Люди получают листовки и брошюры в Пенсионном фонде, МФЦ.

Сегодня реализовать ЭС можно у 13 поставщиков в 6 городах – в 33 точках продаж и на OZON.

Председатель областной организации Всероссийского общества слепых Мавзиля Юдина добавила:

– Это очень важно, что Фонд соцстрахования доносит информацию до инвалидов, разъясняют. В нашем регионе проживают 1675 инвалидов по зрению 1-й и 2-й групп, но среди них реализовано пока только 50 электронных сертификатов, в том числе в отдаленных деревнях. Люди должны больше знать об этом. Хорошо, что к доставке ТСР подключился OZON, но хотелось, чтобы к этой работе подключилось больше организаций, где инвалиды могли бы получать необходимые разъяснения.

Владимир Крохалёв, директор ООО «ОРТО-МЕД», отметил конкурентные преимущества, которые благодаря электронному сертификату получили и поставщики-производители ТСР.

– Теперь человек сам распоряжается этими деньгами и выбирает себе изделия. Также ЭС защитил производителей от демпинга, ведь закупки, при которых поставщик или исполнитель снижал цену, здесь не используются. У нас появилось окно возможностей. Мы не снижаем цены. Мы можем делать качественную кожаную ортопедическую обувь по индивидуальному заказу. В этом году мы стали лидерами по производству сложной ортопедической обуви. К тому же деньги остаются в нашем регионе, а не уходят за границу.

Производитель товаров для реабилитации инвалидов директор ООО ПРОЦ «Мединкор» Татьяна Брылина тоже рада новым правилам для инвалидов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Производитель товаров для реабилитации инвалидов директор ООО ПРОЦ «Мединкор» Татьяна Брылина тоже рада новым правилам для инвалидов:

– У нас небольшое предприятие, но есть выставочный зал. Первичный заказ обрабатывает врач-реабилитолог, после чего идет подбор базовой модели ТСР, например, кресла-коляски для инвалидов. Затем дорабатываем ее персонально. Был случай, когда нам пришлось работать полтора месяца, чтобы изготовить коляску для инвалида с рассеянным склерозом. Также мы производим ортопедическую обувь и одежду для инвалидов, сами разрабатываем модели и отшиваем их под индивидуальный заказ. Представьте больную «слоновью» ногу, на нее надо сшить обувь. К человеку, живущему даже в отдаленной деревне, выезжает наша бригада. Люди довольны нашей работой.

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Получить электронный сертификат можно дистанционно на портале Госуслуг или очно в МФЦ и отделениях ФСС, куда можно обратиться с заявлением, документом, удостоверяющим личность, и реквизитами карты МИР. Время оформления сертификата – пять дней.

Подробнее о получении ЭС можно узнать по телефонам «горячей линии» регионального ФСС: (343) 375-86-81; филиала в Екатеринбурге: (343)231-18-23.