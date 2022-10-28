Екатеринбургский митрополит заявил, что Россия противостоит не НАТО, а злым духам

Евгений Кульберг уверен, что духи действуют через конкретных людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг заявил, что сегодня Россия противостоит не с НАТО, а со злыми духами. Об этом священник высказался в эфире телеканала «Спас».

- Наша [СВО] не против плоти и крови, а против злобы духов поднебесных. Мы [ведем СВО] сегодня не с украинцами или с американцами, а вот с этим духом, который пытается и в нас вселить свою злобу, - объяснил митрополит.

Священнослужитель заявил, что россияне могут противопоставить этому «веру в живого бога». Также он добавил, что злые духи действуют через конкретных людей.

Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) высказал свое мнение о частичной мобилизации. Он призвал россиян поддержать ее и сплотиться для защиты родины. Кроме того, он обратился к женщинам. Митрополит призвал их поддерживать мужчин, для которых настало время для подвига.

В апреле 2022 года священник в своем пасхальном послании упомянул «коричневую чуму». Так принято называть фашизм. Также он сделал отсылку к спецоперации России на Украине. Митрополит вспомнил и о погибших солдатах. Он заявил, что преклоняется перед их подвигами.

А в декабре 2021 года митрополит Евгений заявил, что на протяжении 300 лет Екатеринбург носит одно имя. При этом он, видимо, забыл, что с 1924 по 1991 годы столица Урала называлась Свердловск.