В Каменске-Уральском в ДТП с двумя легковушками пострадал водитель и его 4-летняя дочь

Обе машины после столкновения съехали в кювет. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Каменске-Уральском в ДТП с внедорожником Chevrolet Niva и «ВАЗ-21124» пострадали водитель и его четырехлетняя дочь. Авария произошла 27 октября около 17:30, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

72-летний водитель Chevrolet ехал со стороны села Рыбниковское в направлении деревни Брод. Он пошел на обгон фуры, не убедившись в том, что встречная полоса свободна.

- Заметив встречный транспорт, он вывернул руль влево, чтобы съехать на обочину, но избежать столкновения не удалось, так как водитель «встречки», уходя от удара, также съехал на обочину, - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

На обоих водителей инспекторы составили административные материалы за то, что они управляли неисправными авто. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Обе машины после столкновения съехали в кювет. В ДТП пострадали 32-летний водитель отечественной легковушки и его дочь. Их увезли в больницу. Малышка перевозилась в детском автокресле по всем правилам эксплуатации. Благодаря этому девочка получила незначительные травмы и серьезно не пострадала.

За рулем Chevrolet был житель Каменска-Уральского. Его стаж вождения составляет 39 лет. Он три раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

На обоих водителей инспекторы составили административные материалы по ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ за управление транспортными средствами, имеющими неисправности или условия, при которых их эксплуатация запрещена. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.

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