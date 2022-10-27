АО «Уралэлектромедь» победило в областном конкурсе по охране труда

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

АО «Уралэлектромедь» стало победителем конкурса по культуре производства и охране труда за 2021 год, инициированного Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области. В конкурсе приняло участие 117 организаций. Предприятие победило в группе «Цветная металлургия».

По словам заместителя главного инженера - руководителя службы охраны труда и промышленной безопасности АО «Уралэлектромедь» Александра Сафрыгина, создание безопасных условий труда и сохранение здоровья персонала являются первостепенной задачей предприятия.

Так, в 2021 году обучение и проверку знаний по охране труда прошли 2754 работника, по промышленной безопасности - 1003 работника. На предприятии налажена система контроля состояния условий и охраны труда, а также промышленной безопасности, с этой целью в течение года было проведено более 900 проверок.

В соответствии с российским законодательством более 6 тыс. работников, в том числе 1364 женщины, прошли периодический медицинский осмотр. Работники, занятые во вредных условиях труда, обеспечиваются лечебно-профилактическим питанием.

Ежегодно на предприятии заключается «Соглашение по охране труда администрации и профсоюзного комитета». Основная часть мероприятий связана с модернизацией оборудования и созданием безопасных условий труда.

Традиционно в подразделениях АО «Уралэлектромедь» проводится физкультурно-массовая работа, в программу которой входит участие коллективов в спартакиаде, состоящей из 16 видов спорта: лыжные гонки, легкая атлетика, волейбол, плавание, полиатлон и др. В 2021 году участниками спортивных соревнований стали 1355 работников из 25 цехов и подразделений.