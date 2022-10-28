Жительница Екатеринбурга прилетела на Пхукет в компании друзей Фото: Виктория МИНАЕВА

В Таиланде опознали тело 53-летней начальника службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги Елены Радченко. 20 октября жительница Екатеринбурга пропала на Пхукете после того, как осталась одна на пляже Найтон. В поисках российской туристки принимали участие порядка ста человек. Утром 26 числа тело Елены было найдено в море между пляжем Патонг и пляжем Карон.

Спустя двое суток близкие Елены опознали тело. Отмечается, что семье будет оказана помощь в организации похорон.

- Сегодня из Тайланда пришла печальная новость: официально опознали тело нашей коллеги Елены Радченко. Выражаем искренние соболезнования ее семье. СвЖД окажет семье всю необходимую помощь и поддержку, в том числе в организации похорон, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Елена Радченко отдыхала в Таиланде в компании друзей, она должна была вернуться домой 28 октября.