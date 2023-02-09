Ведущий из Екатеринбурга попал в страшную аварию на Бали

Шоумен не справился с управлением. Фото: соцсети Ильи Галкина/Друзья Ильи Галкина

Медийный ведущий, диджей и организатор мероприятий из Екатеринбурга Илья Галкин попал в жуткую аварию на Бали. Он не справился с управлением байка и влетел в грузовик. В результате, он получил большое количество травм, ушибов и переломов.

После страшного ЧП Илью направили в местный госпиталь BIMC Kuta. По первым подсчетам, лечение и операции обойдутся более, чем в два миллиона IDR, а это десятки тысяч долларов, говорят его близкие друзья.

- Авария произошла позавчера ночью. На скорости ориентировочно 70 километров в час Илья спрыгнул с байка, байк ушел в грузовик. Он сгруппировался и упал об асфальт: открытые переломы предплечья, бедренной кости, коленная чашечка не на месте, раздроблены и переломаны пальцы ног, - рассказывает «КП-Екатеринбург» друг ведущего Иван Маторин.

Первую серьезную операцию Илья уже перенес. Сейчас он в изоляторе, куда не пускают никого, кроме врачей, которые постоянно находятся рядом с пациентом. 10 февраля ведущего переведут в палату, где встреча с друзьями уже будет возможна.

Ведущего доставили в местный госпиталь. Фото: Друзья Ильи Галкина

В ближайшее время друзья будут встречаться с врачом, чтобы внести ясность в дальнейшее лечение, реабилитацию и суммы на весь период. После того, как близкие Ильи запустили сбор средств, удалось собрать в общей сложности более миллиона 160 IDR, что около 800 тысяч рублей.

- На дальнейшее лечение в больнице понадобится еще примерно 100-150 млн IDR (480-710 тысяч рублей) Реабилитация и транспортировка в РФ пока даже нет представления сколько, станет ясно после операции, - уточняет Иван Маторин.

Все реквизиты, счета и данные об Илье друзья диджея публикуют в Telegram-канале. Там же появляется оперативная информация о его состоянии.