«Давай вези, мамаша»: в Нижнем Тагиле пассажир-дебошир напал на таксистку

Девушка не выходила на работу после произошедшего. Фото: предоставила Кристина Мурзина

Девушка-водитель из Нижнего Тагила попала в жуткий конфликт из-за буйного пассажира. Она попросила подвыпивших заказчиков оплатить заранее поездку, которая стояла в системе за наличные. Вместо этого женщина получила отказ, оторванные номера, а также недовольство пассажира. О неприятной поездке рассказала «КП-Екатеринбург» водитель Кристина Мурзина.

Заказ девушка приняла вечером, 8 февраля, от улицы Пархоменко, 118 до Юности,1. Это расстояние можно было преодолеть за 20 минут, но дорога оказалась длиннее и значительно опаснее.

- Мужчина и женщина вышли с гулянки. Они спросили: «Можно мы покурим?». Я им не отказала, так как за ожидание бы все равно платили они сами. Было видно, что контингент тот еще, да и они были нетрезвыми. Лицо мужчины мне показалось знакомым. Потом я поняла, что мы когда-то работали в одном таксопарке. Мы поехали, я попросила сразу оплатить заказ, - рассказала Кристина Мурзина.

Мужчина сорвал номер с машины. Фото: предоставила Кристина Мурзина

Как уверяет Кристина, пассажир после просьбы стал агрессивным и начал обзывать девушку-водителя.

- Говорил: «Давай вези, мамаша. Мы заплатим в конце». Я повторила мою просьбу об оплате и остановила машину. Мне дали 200 рублей. И мы поехали дальше. После этого начались оскорбления в мой адрес: «Ты по-любому сидевшая, тебе кроме такси работать негде». Я попросила не общаться со мной в таком тоне, замолчать и ехать. Но мужчина дальше провоцировал на конфликт, - продолжает Кристина.

Девушка больше не могла терпеть конфликт после 10 минут поездки остановилась у кафе «Сипан».

- Я остановилась, они вышли, не забирая деньги, я начала отъезжать. Тут в окно машины мне прилетает бутылка. Я стала выходить из автомобиля, пассажир подбежал, стал оскорблять меня. Я попросила его отойти, снова стала закрывать дверь, он поставил ногу, чтобы я не захлопнула ее. Мужчина меня стал хватать, говорил мне, что убьет и замахивался руками. Схватил меня за куртку. Я была в истерике, нажала в приложении кнопку «конфликта», попутно звонила в полицию и села обратно в машину, - говорит девушка-водитель.

После этого мужчина пинать пластиковый бампер и срывать номер. Денег обратно за несостоявшийся вояж мужчина и женщина не взяли.

- Номера моего автомобиля он бросил в сугроб, колотил ногами машину. Я еще круг сделала около кафе. Мой буйный пассажир уехал на другой машине со своей женщиной, тогда я зашла в заведение и попросила записи с камер, - сказала Кристина.

Свои извинения таксистке обидчик выразил в соцсетях. Фото: скриншот

После ЧП таксистка обратилась к полицейским и знакомым, чтобы узнать имя обидчика. Знакомые с прошлого таксопарка сказали ей, что дебошир – Константин Галкин. И что примечательно, он также таксист и работает на арендованном авто. Кристина написала своему обидчику, а тот лишь в ответ извинился и не стал вести диалог дальше.

- Я извинился перед девушкой. На данный момент решаем вопрос ущерба, - пояснил «КП-Екатеринбург» пассажир авто Константин.

В полиции Нижнего Тагила сообщили «КП-Екатеринбург», что участковые ведут по факту проверку и по ее результатам примут обоснованное решение. Девушка уверяет, что вместе со своим обидчиком они живут в одном районе. Теперь она опасается за свое здоровье и арендованную машину.

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