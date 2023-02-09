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Общество9 февраля 2023 11:00

В здании, где разместится Уральский дом ученых, хотят отремонтировать кровлю за 20 миллионов

Еще 50 миллионов может уйти на внутреннюю отделку помещений
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Один из залов института электрофизики, требующих ремонта

Один из залов института электрофизики, требующих ремонта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня, 9 февраля, вернулись к теме создания Уральского дома ученых – места для конгрессно-выставочной, научно-образовательной и инновационной деятельности. В июне 2022 года в правительстве Свердловской области рассказывали о том, что его откроет Российская академия наук на базе одного из зданий Института электрофизики УрО РАН в Академическом районе.

Уральский дом ученых планируют создать на базе одного из зданий института электрофизики

Уральский дом ученых планируют создать на базе одного из зданий института электрофизики

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня сотрудники института показали депутатам городской думы Екатеринбурга здание, в котором разместится Уральский дом ученых. Оказалось, что оно требует серьезного ремонта кровли.

- На ремонт кровли необходимо порядка 20 миллионов рублей. На внутреннюю отделку – до 50 миллионов рублей, - сказал глава администрации Академического района Николай Смирнягин, присутствовавший на встрече.

В здании несколько помещений с необычной формой, напоминающей барабан. Они требуют ремонта

В здании несколько помещений с необычной формой, напоминающей барабан. Они требуют ремонта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По задумке, общая площадь Уральского дома ученых будет составлять 5,5 тысяч квадратных метров.

Так сейчас выглядят помещения, в которых может разместиться Уральский дом ученых

Так сейчас выглядят помещения, в которых может разместиться Уральский дом ученых

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Эти площади на балансе у Министерства науки и высшего образования. Вкладывать сюда бюджетные средства нельзя, - сказал депутат городской думы Екатеринбурга Михаил Матвеев. - Проект презентовался на определенных уровнях. На сегодня активно разрабатываются документации. Главная проблема, как мы поняли, - это кровля. Нужен ремонт. Но для этого необходимо решение министра науки и высшего образования.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ