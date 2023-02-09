В здании, где разместится Уральский дом ученых, хотят отремонтировать кровлю за 20 миллионов

Один из залов института электрофизики, требующих ремонта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня, 9 февраля, вернулись к теме создания Уральского дома ученых – места для конгрессно-выставочной, научно-образовательной и инновационной деятельности. В июне 2022 года в правительстве Свердловской области рассказывали о том, что его откроет Российская академия наук на базе одного из зданий Института электрофизики УрО РАН в Академическом районе.

Уральский дом ученых планируют создать на базе одного из зданий института электрофизики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня сотрудники института показали депутатам городской думы Екатеринбурга здание, в котором разместится Уральский дом ученых. Оказалось, что оно требует серьезного ремонта кровли.

- На ремонт кровли необходимо порядка 20 миллионов рублей. На внутреннюю отделку – до 50 миллионов рублей, - сказал глава администрации Академического района Николай Смирнягин, присутствовавший на встрече.

В здании несколько помещений с необычной формой, напоминающей барабан. Они требуют ремонта Фото: Алексей БУЛАТОВ

По задумке, общая площадь Уральского дома ученых будет составлять 5,5 тысяч квадратных метров.

Так сейчас выглядят помещения, в которых может разместиться Уральский дом ученых Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Эти площади на балансе у Министерства науки и высшего образования. Вкладывать сюда бюджетные средства нельзя, - сказал депутат городской думы Екатеринбурга Михаил Матвеев. - Проект презентовался на определенных уровнях. На сегодня активно разрабатываются документации. Главная проблема, как мы поняли, - это кровля. Нужен ремонт. Но для этого необходимо решение министра науки и высшего образования.