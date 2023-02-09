Что родители должны знать о кори после вспышки заболевания в Екатеринбурге

Температура при кори у ребенка может подняться до 40,5 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи Екатеринбурге предупреждают о росте числа больных корью. в Екатеринбурге зарегистрировано уже три случая заболевания среди детей. По данным Роспотребнадзора, в России участились локальные вспышки кори.

Что делать, если был выявлен ребенок с корью?

1. После того, как заболевание выявлено, заболевшие дети оперативно выводятся из организованных коллективов и госпитализируются.

2. Контактные члены семьи, не имеющие иммунитета к кори, отстраняются от посещения школы.

3. По эпидемическим показаниям организуется проведение вакцинации против кори по месту жительства и учебы заболевших.

Как предупредить заболевание корью у ребенка и взрослого?

Надежной защитой является вакцинация, состоящая из 2-х прививок в 1 год и 6 лет. Если у ребенка поставлена всего одна вакцина, родителям настоятельно рекомендуют обратиться в прививочный кабинет детской поликлиники. То же касается взрослых, которые также не были вовремя привиты от заболевания.

Как передается корь?

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори. Передается воздушно-капельным путем.

Как проявляется корь?

1. Высокая температура – у детей до 40,5 градусов по Цельсию

2. Воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей

3. Конъюнктивит

4. Характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов

5. Общая интоксикация

Какие осложнения есть у кори?

Корь опасна осложнениями со стороны центральной нервной, дыхательной систем и желудочно-кишечного тракта: ларингит, бронхит, трахеит, отит, синусит, первичная коревая пневмония, коревой энцефалит, гепатит, лимфаденит и другие.

Особенно тяжелые осложнения развиваются у взрослых пациентов, если они не были привиты в детстве.

Где поставить прививку от кори детям в Свердловской области?

Вакцинацию для детей проводят в прививочном кабинете поликлиник, к которой прикреплен ребенок. Также вакцину завозят в детские сады и школы.

Где поставить прививку от кори взрослым в Екатеринбурге и Свердловской области?

Вакцины от кори для взрослых были завезены в кабинеты вакцинопрофилактики ЦГКБ № 3 по адресам:

Поликлиника № 1 (улица Бебеля, 160), кабинет № 130, с 08:00 до 20:00

Поликлиника № 2 (улица Братьев Быковых, 16), кабинет № 300, с 08:00 до 16:00

Филиал терапевтического отделения поликлиники № 1 (улица Билимбаевская, 32), кабинет № 7, с 09:00 до 15:00

ОВП в поселке Северка (улица Набережная, 9), кабинет № 104 и № 192 (вторник, четверг – с 08:00 до 12:00; понедельник, среда, пятница – с 13:00 до 17:00).

Что иметь с собой, чтобы поставить прививку от кори?

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