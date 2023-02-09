Мужчина доволен: триммер для ухода за бородой и волосами, даже под душем

Фото предоставлено пресс-службой ООО «ЭйДжиАй Электроникс»

Выбор подарка для мужчины не всегда прост. Чему он будет рад? Остановить свой выбор на чем-то классическом, а может сделать неожиданный сюрприз? В любом случае, чтобы деньги не были потрачены зря, подарок не должен пылиться на полке. Им должны пользоваться на 100%.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «ЭйДжиАй Электроникс»

Триммер Polaris PHC 0303RB универсальный вариант подарка, который подходит для ухода и стрижки бороды, усов и волос на теле. Имеет три сменных гребня: 1 мм — для моделирования суточной небритости, 3 мм — для подравнивания легкой щетины и 5 мм — для ухода за щетиной средней длины. С этим триммером легко добиться ювелирной точности, ведь минимальная длина стрижки — 0,1 мм. Прибор может побрить, подровнять и сделать четкий контур бороды или прически. Подвижный бреющий блок повторяет контуры лица и обеспечивает комфортное бритье на любых участках, не оставляя раздражения на коже.

Триммер имеет высокую степень влагозащиты, поэтому им можно спокойно пользоваться в душе. Можно выбрать влажное или сухое бритье без дополнительных насадок. Обратите внимание, что включать прибор в сеть не рекомендуется вблизи источников влаги.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «ЭйДжиАй Электроникс»

Лезвия в приборе самозатачивающиеся и не нуждаются в замене в течение длительного времени пользования. Прибор работает тихо и мощно до 120 минут без подзарядки. В наборе предусмотрен чехол для удобного хранения.

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