Почему в Свердловской области изменились правила сбора капремонта с марта 2023 года

В 2023 году в регионе отремонтируют свыше 600 домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гендиректор Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов разъяснил, как изменится оплата капремонта в 2023 году.

Что изменится в плате за капремонт в 2023 году для уральцев?

С 1 марта 2023 года по постановлению губернатора устанавливать размеры взносов за капремонт будут не раз в три года, а ежегодно.

Минимальный взнос должен быть утвержден не позже 1 октября.

Когда дом попадет в программу, собственники смогут решить, как будет формироваться фонд капремонта дома. Но сделать это могут только в течение трех следующих месяцев. Ранее срок составлял 4 месяца.

Платить за капремонт теперь должны и жители новых домов. Сбор начинает действовать спустя 6 месяцев с момента старта эксплуатации. Ранее – спустя три года.

Сами взносы на капремонт с января 2023 года уже выросли на 41 процент.

Почему взносы за капремонт в Свердловской области резко выросли с января 2023 года?

По словам Станислава Суханова, рост стоимости связан с изменением индексов от Минстроя РФ.

- Индексы – это официальный документ, который Минстрой России согласуют для каждого субъекта каждый квартал. Для нашей работы есть база стоимости материалов сметных ресурсов в 2021 году. Но чтобы их перевести на существующий год и квартал применяются индексы. Меняются они регулярно. Так, из-за роста индекса с 1 января 2021 года по 1 января 2022 года сметы выросли на 26 процентов. В 2022 году индексы показали удорожание стоимости материалов и ресурсов на второй квартал 2022 года еще на 14 процентов, - поясняет Суханов.

В результате к январю 2023 году сметные работы стали дороже на 41 процент.

- В 2022 году по закону можно было поднять стоимость уже заключенных контрактов не только из-за роста стоимость стройматериалов, но и из-за роста стоимости строительных ресурсов. Это зарплата, работа механизмов, налогооблагаемая база. В результате все подрядчики пошли на удорожание стоимости. И общая цена оказалась выше запланированной на 262 млн рублей. Эта сумма легла на плечи наших жителей, - объясняет Станислав Суханов.

Почему плату за капремонт в Свердловской области резко подняли?

- Потому что в реальности те работы, которые стоили один миллион, теперь стоят условно один миллион 400 тысяч рублей. В этом случае нам оставалось либо повышать стоимость, либо же урезать объем строительных работ на объектах, чтобы вложиться в нужную сумму, - объясняет Суханов.

Куда обращаться, если жители не согласны платить за капремонт выше?

Правомерность нормативного документа, подписанного губернатором региона, могут проверить сотрудники Свердловской областной прокуратуры. В этот орган можно обратиться, если человек готов оспаривать рост тарифов за капитальный ремонт.

Где выгоднее дому размещать средства для капитального ремонта?

По мнению Станислава Суханова, новому дому выгоднее открыть спецсчет.

Давно построенным домам выгоднее обратиться в Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области.

- Есть еще ситуация, когда к нам со спецсчета переходит дом. Допустим, жильцы копили на кровельные работы по смене крыши. Подошел срок ремонта, у них на спецсчете 1,5 млн рублей, а надо 5 млн рублей. В таком случае они решают переходить к нам. После необходимых процедур, Фонд обязан включить их в план, - говорит Станислав Суханов.

Сколько денег выделено на капремонт в регионе в 2023 году?

Сумма превышает 6 млрд рублей. В планах ремонт 676 домов и замена 102 лифта в Свердловской области.