Полиция Краснотурьинска нашла детей, которые жгли пакеты на Вечном огне

Родителям детей грозит административное наказание. скриншот из видео Александра Катаева

В полиции Краснотурьинска установили личности детей, которые жгли пакеты на Вечном огне. Ими оказались трое 11-летних школьников, двое из них уже стояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Инцидент случился вечером 6 февраля. Трое школьников на бульваре Мира стали жечь пластиковые пакеты на Вечном огне и бросали их туда же. Увидев это, местная жительница сделала замечание. На это подростки ответили, что в своем поведении не видят ничего плохого.

В итоге, всех участников происшествия удалось оперативно найти по горячим следам.

- Сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних ОВД Краснотурьинска установили личности трех подростов, которые накануне устроили хулиганскую выходку у Вечного огня. «Шалунами» оказались 11-летние двойняшки, брат и сестра из местной коррекционной школы, а также их ровесница из школы №1. Первые двое подростков воспитываются мамой и отчимом. Третий школьник – только матерью, отец с семьей не проживает, - сообщил «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, несмышлёных детей сотрудники полиции установили по съемкам с камер наблюдения. Двойняшки и до этого уже состояли на учете в ПДН за жестокое обращения с животными.

- Сегодня в присутствии законных представителей «святая троица» будет официально опрошена. Представители МВД намерены завести административное дело в отношении родителей по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - уточняет «КП-Екатеринбург» Валерий Горелых.

На инцидент отреагировал заместитель мэра Краснотурьинска Александр Катаев. Он заявил, что у детей еще есть шанс на перевоспитание.

- Дети, обычные дети. Не со зла, не по наущению или сговору, а просто по причине непонимания. Недорассказали, недовоспитали, недоглядели. Ещё не поздно. Уверен, что исправятся, если родители возьмутся за это прямо сейчас, - писал в своих социальных сетях Александр Катаев.

В ГУ МВД по Свердловской области прокомментировали и позицию чиновника.

- Удивляет в этой ситуации, и позиция замглавы администрации города, который занимается констатацией факта вместо того, чтобы незамедлительно привлечь весь административный ресурс по активизации патриотической работы во всех учебных заведениях города, чтобы подобное впредь не повторялось. Дети должны знать, кто в их стране настоящий герой и на кого надо равняться, кто защитил Отечество от фашистов и террористов. А то мы дожились до того, что некоторых представителей подрастающего поколения в тупик ставит элементарный, казалось бы, вопрос, кто начал Великую Отечественную войну: Гитлер или Сталин. Очевидно, что в Краснотурьинске профилактическая работа с молодёжью в этом плане на крайне низком уровне, судя по происходящему инциденту. Директорам школ пора бы задуматься на своем ли они месте, коли их воспитанники занимаются подобными вещами, - прокомментировал глава пресс-службы Валерий Горелых.