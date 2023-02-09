В Каменске-Уральском мужчину со сломанным позвонком отправили домой: в больнице объяснили почему

Врачи уверяют, что мужчина не соблюдал рекомендации специалистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском пациента с травмой позвонка, которую он получил после катания на тюбинге, выписали из больницы на пятый день. Мужчина записал видео, на котором он спрашивает персонал о том, почему ему запретили ставить обезболивающие препараты. Видео выложили в паблике «Инцидент Каменск-Уральский» в «Вконтакте».

В Горбольнице Каменска-Уральского объяснили, почему пострадавшего мужчину не стали лечить дольше четырех дней.

- У пациента диагностирован закрытый компрессионный неосложненный переломом L3 позвонка, не требующий оперативного вмешательства. По итогам полного обследования пациенту назначен постельный режим, лекарственная терапия и лечебная физкультура, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городской больнице Каменска-Уральского.

Кроме того, в больнице уверяют, что в обезболивающем препарате ему не отказывали и анальгетики он получал все время лечения. Помощь пациенту оказали полном объеме. Причиной для скорой выписки, в том числе, стало поведение пациента.

- Выписан на амбулаторное лечение в связи с нарушением больничного режима. Пациент курил в палате, не соблюдал рекомендации врачей. Он перемещался по отделению сидя на каталке, хотя сидеть ему противопоказано, на замечания медиков не реагировал. Пациенту рекомендовано ношение грудопоясничного корсета, избегать положения, сидя, не поднимать тяжестей, принимать лекарства, не наклоняться вперед до четырех месяцев, - сообщили в учреждении.

Также пациенту рекомендовано наблюдаться у травматолога и невролога в больнице по месту жительства. Напомним, мужчина во время катания влетел в березу. После столкновения его выбросило на снег.

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