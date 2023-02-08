Обучение начнется в марте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге появился патриотический «Центр поколения Z». Инициаторами его появления стали Женская гвардия Урала, более известная, как ЖГУТ, а также Центр специального обучения «Урал». По задумке здесь всем желающим будут преподавать основы первой медицинской помощи, научат азбуке Морзе, а также разбираться в оружии и управлять дронами. Заниматься здесь смогут не только взрослые, но и дети от 7 лет.

- Особый интерес видим к программам у девочек. У нас есть квест, где ребята будут надевать снаряжение. Собирать и разбирать оружие, управлять дронами. В конце они ищут клад – армейские сухпайки. Их они будут разогревать и пробовать, - рассказывает одна из основательниц объединения Ольга Сметанина.

Обучение будет проводиться в нескольких группах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Само помещение клуба расположилось на Восточной, 82. Здесь будут проходить, как практические занятия, так и теоретические. Вести их будут специально приглашенные эксперты военного дела и медики. Программы разделены по группам: дети от 7-12 лет, от 13-17, а также от 18 и старше. Обучение для всех желающих бесплатное. На занятия могут приходить как мужчины, так и женщины.

- В том числе планируем, что в качестве экспертов будут выступать военные с Донбасса, - добавляет Ольга Сметанина.

Стать участником обучения сможет любой желающий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый поток патриотического центра начнет заниматься в марте. В центре также планируют создать создадут патриотический музей. Для него бойцы привезли из зоны СВО свои бронежилеты, снаряжение.

- С марта мы запускаем первую премию в России «Женщина Z». В ней будут участвовать представительницы из Женской гвардии Урала. Также будем привлекать всех, кто помогает нашим ребятам в зоне СВО, – говорит Ольга Сметанина.

На стенах висят страйкбольные автоматы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первое отделение «Центра поколения Z» примет около 150 участников. На его базе также продолжат свои занятия участницы Женской гвардии Урала. Посмотреть фоторепортаж с открытия можно по ссылке.

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