Землетрясение 1914 года шокировало многих екатеринбуржцев Фото: Госархив Свердловской области

В понедельник утром в Турции произошло самое разрушительное за 100 лет землетрясение. Погибли больше шести тысяч человек. Пострадали – десятки тысяч. Многие жилые дома рядом с эпицентром были разрушены целиком. После случившегося многие задумались, насколько велика вероятность подобного бедствия в других местах. Разбираемся, может ли такое произойти и в Екатеринбурге.

В ДОМАХ ПОПАДАЛА ПОСУДА

Как отмечают сейсмологи, горы на Урале пусть и старые, но землетрясения вполне возможны и здесь. История знает как минимум одно сильное землетрясение в наших краях. Случилось оно 4 августа 1914 года. Эпицентр находился рядом с Первоуральском, но трясло так, что и в Екатеринбурге и в Нижнем Тагиле почувствовали.

- Около 9 часов утра жители, находящиеся в домах и на улицах, могли слышать сильный подземный гул, похожий на отдаленные раскаты грома, - писали екатеринбургские газеты на следующий день после землетрясения. - Наблюдалось сильное колебание почвы. В домах звенела посуда и стекла в окнах, осыпался песок в печах. В окнах некоторых домов лопнули стекла. В государственном банке со столов и конторок попадали чернильницы. В горном управлении в буфетной упал на пол горячий самовар

Из-за подземных толчков со многих домов в центре Екатеринбурга отвалилась штукатурка Фото: Госархив Свердловской области

Со стен домов, которые стояли вдоль современной улицы Мамина-Сибиряка при землетрясении осыпалась штукатурка. На Верх-Исетском заводе накренились трубы. А в Верх-Исетском пруду подземные толчки оглушили рыбу – она вся, как была, всплыла на поверхность.

- В Нижнем Тагиле в некоторых домах попадала даже посуда, - передавали корреспонденты. - На Невьянском заводе падали лампадки, завалились худые трубы в домах, стучали стулья, столы. На Шайтанском заводе в одном из домов покривилась вбок печь. В стенных часах попортились пружины. Одна из женщин так испугалась, что заболела нервным расстройством и ее отвезли в больницу

ВИБРАЦИИ ДОШЛИ ДО ПЕТЕРБУРГА

Сейсмологическая станция тогда находилась на метеогорке Екатеринбурга. И ее сейсмограф не смог определить силу подземных толчков.

-Благодаря неподготовленности местной обсерватории к подобного рода сейсмическим явлениям, сейсмограф обсерватории оказался недостаточным, - жаловались корреспонденты. - Так, игла прибора при записи вышла из пределов ленты сейсмографа, и обсерватория оказалась бессильной определить точно размеры и направление, а также и главный центр землетрясения.

Тогда ученые попросили коллег из Петербургской метеорологической станции посмотреть, что там у них показал сейсмограф. Оказалось, что в 1914-м в Свердловской области были подземные толчки магнитудой 6,5 баллов.

Екатеринбургское землетрясение зафиксировали даже сейсмографы в Санкт-Петербурге Фото: Госархив Свердловской области

Сейчас, спустя 109 лет, сейсмологическая станция в Свердловской области работает в районе поселка Арти. И землетрясение в Турции она зафиксировала, как и многие другие сейсмостанции мира.

- От волны, которая пришла к нам, от сотрясения датчики наших магнитометров стали колебаться. Это зафиксировал сейсмометр, ведь он фиксирует и значительно более слабые события, - рассказал заведующий лабораторией-обсерваторией «АРТИ» Института геофизики УрО РАН Олег Кусонский.

Но бояться того, что на Среднем Урале произойдет нечто подобное тому, что случилось в Турции, не стоит, отмечает специалист.

- Урал в сейсмическом отношении это очень слабоактивный регион, - уточняет Олег Кусонский. – Землетрясение 1914 года не такое уж и сильное. Разрушения были вызваны в первую очередь тем, что постройки были не очень крепкие. В 2015 году похожее землетрясение уже было в районе поселка Шаля. Оно ощущалось людьми, но никаких разрушений и последствий не было. А в 2018 году в районе Катав-Ивановска в Челябинской области было землетрясение магнитудой в 5 баллов. Это привело к оползню в горах в недоступном для людей месте. Урал в этом отношении благоприятен. Сильных разрушительных землетрясений тут ждать не приходится. Как говорил наш директор когда-то: «На Урале еще ни один человек за всю его историю от землетрясений не погиб». Так что бояться нечего.

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