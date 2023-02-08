В Екатеринбурге показали полностью отечественный трамвай с подсветкой сидений и USB

В серийное производство новый трамвай еще не запущен Фото: Уралтрансмаш

В Екатеринбурге сегодня, 8 февраля, представили новый современный трамвай, который полностью сделан из отечественных комплектующих. Как объясняют на предприятии «Уралтрансмаш», это рестайлинговая версия трамвая 71-415 с обновленным интерьером и экстерьером.

Новый вагон - низкопольный Фото: Уралтрансмаш

- Трамвай отвечает всем требованиям современного общественного транспорта в части наружного и внутреннего освещения, дизайнерских тенденций, - прокомментировали в пресс-службе «Уралтрансмаш». - Кабина водителя визуально изменилась, но «начинка» осталась прежней. Внешняя ливрея может быть окрашена в любые цвета по требованию заказчика.

На предприятии отмечают, что зарубежные комплектующие в трамвае заменили на отечественные Фото: Уралтрансмаш

Изначально вагон 71-415 был представлен на международной выставке «ИННОПРОМ-2018». Он низкопольный, односекционный, четырехколесный. Поэтому попасть в него будет легко и маломобильным группам населения, отмечают на предприятии. Для трамвая сделали не имеющую российских аналогов поворотную тележку с двойным рессорным подвешиванием.

У трамвая обновленный интерьер Фото: Уралтрансмаш

- Новому вагону сейчас предстоит пройти ресертификацию на базе вагона 71-415 по обзорности кабины водителя и еще нескольким критериям, и он будет готов к серийному производству, — рассказал и.о. генерального директора предприятия Олег Рыбин.