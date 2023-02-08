Какие концерты посетить в Екатеринбурге в феврале 2023 года

В уральском городе выступят известные музыканты и творческие коллективы России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В феврале 2023 года в Екатеринбург приедут музыкальные коллективы из разных городов страны. Посетить концерт в Екатеринбурге в феврале можно в клубах, барах, театральных гастрольных площадках.

Гастроли в Екатеринбурге в феврале 2023 года: афиша

«Комиссар», «Технология», «Размер Project»

Фанаты музыки 1990ых годов могут оторваться на вечеринке от самых зажигательных проектов эпохи. На сцене клуба «Максимилианс» выступят «Комиссар», «Технология», «Размер Project».

Дата: 8 февраля

Место: Клуб «Максимилианс», ул. Куйбышева, 44д, +7 (343) 380-25-00

Кирилл Туриченко

Участник группы «Иванушки International» получил новый виток популярности на шоу «Маска» в образе Носорога.

Дата: 8 февраля

Место: ДКЖ, ул. Челюскинцев, 102, +7 (343) 310-53-58

Моральный кодекс

Группа была создана в 1989 году. Все эти годы коллектив успешно выступает на российской сцене. Солистов выступает Сергей Мазаев. Группа пишет композиции в стилях биг-бит, нео-романтика и танцевальный рок-н-ролл.

Дата: 9 февраля

Место: Кино-концертный зал «Космос», ул. Дзержинского, 2, +7 (343) 371-11-03

Екатерина Гусева

Актриса и певица приехала в Екатеринбург для того, чтобы дать два концерта. Вечер романса пройдет 10 февраля, вечер для детей – 12 февраля. На втором вечере певице будет помогать мастер песочной анимации, чтобы воссоздать картины из сказок и мультфильмов.

Дата: 10 февраля, 12 февраля

Место: Свердловская филармония, ул. Карла Либкнехта, 38а, +7 (343) 371-46-82

«Грот»

Омский дуэт выступает на сцене больше 12 лет. в Екатеринбурге они намерены дать большой концерт, где исполнят лучшие рэп-композиции.

Дата: 10 февраля

Место: Клуб «Фабрика», пер. Центральный рынок, 6, +7 (912) 609-44-44

Вирус

Поклонники музыкальных течений начала нулевых придут на концерт группы «Вирус». Музыканты исполнят такие композиции как «Ты меня не ищи», «Ручки», «Попрошу тебя».

Дата: 10 февраля

Место: ресторан «James», ул. Мамина-Сибиряка, 58, +7 (343) 317-18-02, +7 (912) 610-65-00

Калинов мост

Группа была создана еще в 1986 году, в Новосибирске. Коллектив работает в таких направлениях, как фолк-рок, русский рок, блюз-рок.

Дата: 11 февраля

Место: ЦКиИ «Верх-Исетский», пл. Субботников, 1, +7 (343) 242-71-01

Нодар Ревия

Участник шоу «Голос», «Шоу №1» и «Ну-ка, все вместе!» выступит в «Легендах юга». Певец исполнит хиты как «Аэропорты», «Не говори ему».

Дата: 12 февраля

Место: Ресторан «Легенды юга», ул. Вайнера, 9, +7 (343) 345-00-70

Сосо Павлиашвили

Яркий исполнитель эпохи 1990-ых годов в России. В екатериинбургском клубе «Максимилианс» Сосо Павлиашвили выступит впервые.

Дата: 15 февраля

Место: Клуб «Максимилианс», ул. Куйбышева, 44д, +7 (343) 380-25-00

Любэ

Группа, прославившаяся патриотичными композициями, выступит на одной из самых крупных площадок Екатеринбурга. Более 30 лет коллектив с успехом выступает в России и за рубежом.

Дата: 17 февраля

Место: Екатеринбург-Экспо и МТС Live Холл, бул. Экспо, 2, +7 (343) 215-79-98

«АнимациЯ»

Поклонники творчества «Анимации» нередко сталкиваются с творчеством группы, когда слышат саундтреки новых кинолент. Постоянные участники фестивалей «Нашествие», «Улетай», «Чернозем», «Звукоморье», «VK-фест» едут на Урал с большим концертом.

Дата: 18 февраля

Место: Клуб «Свобода», ул. Черкасская, 12, +7 (343) 328-43-37

Lil Krystalll

Уроженец Риги стал известен как английский рэп-исполнитель. 27 музыкант выступит в екатеринбургском клубе в середине месяца.

Дата: 22 февраля

Место: Клуб «Свобода», ул. Черкасская, 12, +7 (343) 328-43-37

SHAMAN

Открытие года для большинства россиян – SHAMAN. Молодой артист везет в Екатериинбург проверенные хиты и новые композиции.

Дата: 24 февраля

Место: Кино-концертный зал «Космос», ул. Дзержинского, 2, +7 (343) 371-11-03

F.P.G.

Панк-группа из Новосибирска существует уже 25 лет. за это время они получили признание от коллег по сцене и стали одними из самых ярких участников музыкальных фестивалей страны.

Дата: 25 февраля

Место: Клуб «Свобода», ул. Черкасская, 12, +7 (343) 328-43-37.