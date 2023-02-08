Яна с мужем и детьми оказалась неподалеку от эпицентра землетрясения Фото: REUTERS(слева), соцсети

В понедельник утром, когда в Турции произошло самое разрушительное землетрясение за последние 100 лет, сильнее всего пострадала провинция Кахраманмараш. Она находится на юго-востоке страны, неподалеку от границы с Сирией.

Многие жилые дома были разрушены. Под завалами оказались тысячи людей. Порядка шести тысяч человек погибли. Почти сорок тысяч были ранены.

О том, что пришлось пережить в момент землетрясения, россиянка Яна до сих пор вспоминает с ужасом. Она живет в Кахраманмараше с мужем и детьми. Подземные толчки застали их в квартире на 11-м этаже высотного здания.

Под завалами оказались тысячи людей Фото: REUTERS

- Все произошло ночью, когда все спали, - рассказала «КП-Екатеринбург» Яна. – В доме все начало раскачиваться с большой силой. Стоять на ногах было практически невозможно. Со стен отлетала плитка, окна открылись. Все, что было в шкафах, выпало. Мы слышали, как кричат соседи.

Все случилось примерно в пятом часу утра по местному времени. Магнитуду тех самых первых и самых разрушительных подземных толчков сейсмологи оценили в 7.8 балла.

- Все длилось где-то секунд 20-30, потом последовал второй толчок, - вспоминает Яна. – Мы всей семьей спрятались под стол на кухне и готовы были попрощаться с жизнью. Когда все прекратилось, мы с мужем и тремя детьми в пижамах взяли куртки и ботинки, и спустились с 11-го этажа вниз.

По словам Яны, сначала, оказавшись на улице, они не могли понять истинного масштаба бедствия. Но когда они поехали на машине в безопасное место, картина случившегося открылась им целиком.

В момент, когда началось землетрясение, Яна с мужем и детьми находились в квартире на 11 этаже высотки Фото: со страницы героя публикации в соцсетях

- Многие дома просто рассыпались – сложились, - говорит Яна. – Это было шоком для нас. Практически все дома в центре Кахраманмараша разрушились. Мы находились в 50 километрах от эпицентра. Он находился в месте под названием Пазарджык. Потом мы поехали в другой город. Вся дорога была в трещинах. Дома в деревнях разрушились. Люди на улице жгли костры. Не было ни одного дома без повреждений.

К сожалению, на этом катастрофа не закончилась. Последовали все новые и новые толчки, которые разрушили целиком даже те дома, которые, несмотря на повреждения, устояли.

- Пока мы ехали, случилось еще одно землетрясение. Машину качало из стороны в сторону. Было страшно, что появятся новые трещины в асфальте, - вспоминает Яна. – Нам пришлось выехать из этого района – западнее в столицу. Свет, воду и газ отключили. Многие наши знакомые до сих пор под завалами и не получили помощи. Никаких новостей от них нет. Пока мы ехали, нам сообщили, что два дома, которые стояли рядом с нашим, разрушились. До сих пор там продолжаются толчки, число уже достигло 300.

Сейчас семья Яны находится в безопасном месте. Спасательная операция в Турции и соседней Сирии, которая также пострадала от землетрясения, продолжается. На улицах турецких городов организованы пункты сбора вещей и донорской крови, куда выстраиваются длинные очереди.

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