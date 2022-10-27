«Я так по тебе скучала»: малышка из Серова с опухолью мозга впервые за два года смогла обнять маму

Теперь семья, наконец, воссоединилась. Фото: Тамара Кадачигова

Тамара улыбается, еле сдерживая слезы. Любимую дочку она не видела год и восемь месяцев. У пятилетней Вики опухоль головного мозга. Долгий курс лечения она проходила в клинике в Италии. Сучилось самое настоящее чудо: опухоль перестала расти, а Вика, наконец, смогла вернуться домой и крепко-крепко обнять маму.

Опухоль давила на глаза. Фото: Тамара Кадачигова

«ОДИН ГЛАЗ СТАЛ БОЛЬШЕ ДРУГОГО...»

Когда Вике было всего три месяца, родители Тамара и Сергей Кадачиговы заметили, что один ее глазик начал отличаться от другого. После долгих походов по врачам выяснилось, что у девочки опухоль головного мозга: глиома глазных нервов. Это доброкачественная опухоль второй пары черепно-мозговых нервов, которые передают изображение от глаз к мозгу.

Опухоль росла и все больше давила на глаза. В результате один стал больше другого и полностью ослеп, а второй видел все хуже. Попытки Тамары и Сергея найти хороших специалистов растянулись на несколько лет.

Малышка прошла три курса химиотерапии. Фото: Тамара Кадачигова

- Мы ездили по всем городам Свердловской области. Сами сделали МРТ (магнитно-резонансная томография, - Прим. Ред.). После нее нам подтвердили диагноз. Но найти специалистов, которые бы смогли спасти ребенка, было очень тяжело, - рассказывает мама девочки.

Только когда Вике было три года, Сергей и Тамара нашли врачей, которые предложили нам поехать на лечение в клинику в Италии.

Опухоль начала выдавливать глаза. Фото: Тамара Кадачигова

- На лечение требовалась огромная сумма. Сбор мы открыли, как только узнали о Викиной болезни. Большую часть денег удалось собрать благодаря неравнодушным людям. А перед поездкой в Италию сбор средств помог закрыть Благотворительный фонд РМК, - продолжает мама Вики.

В феврале 2021 года Тамара вместе с дочкой отправилась в клинику и прожила с ней около трех месяцев. Но дома маму ждали еще двое детей. Поэтому семья приняла непростое решение. Тамара уехала в родной Серов, а с Викой в больнице остался папа.

Тамара гордится поступком любимого мужа. Фото: Тамара Кадачигова

«ПАПА ВСЕГДА БЫЛ РЯДОМ»

«Я справлюсь, все будет хорошо!». Эти слова Сергей Кадачигов сказал своей жене, когда отпускал ее домой. Все время, пока Вика проходила лечение, ее папа был рядом, следил за здоровьем дочери, держал за руку во время сложных процедур, играл и рассказывал сказки, когда дочке становилось грустно.

Опухоль оказалась неоперабельной, так как расположена слишком близко к глазным нервам. Вика прошла три курса химиотерапий, из-за чего похудела на 14 килограммов.

- Доктора и медсестры пристально следили за состоянием дочки, - рассказывает отец девочки, - Клиника была в десяти минутах езды от гостиницы, в которой мы жили. Поэтому если нужна была срочная помощь, Вику тут же госпитализировали. Доктора и медсестры на ломанном русском старались играть с ней, уговаривая пить лекарства и ходить на процедуры. Они искренне радовались, когда узнали, что смогли ей помочь.

Сергей взял на себя заботы о дочке. Фото: Тамара Кадачигова

Каждые полгода девочке делали МРТ. В августе 2021 года врачи увидели, что опухоль не только перестала расти, но и уменьшилась в объемах.

- Мы боялись громко радоваться, но в душе ликовали от счастья и верили, что теперь все будет хорошо. Ребенок менялся на глазах. Каждая МРТ показывала, что опухоль уменьшается, а зрение восстанавливается, - рассказывает Сергей.

Тамара уверена, что Вика пошла на поправку не только благодаря терапии, но и благодаря любви и заботе папы.

- Я считаю мужа героем. Не каждый мужчина примет тяжелый диагноз своего ребенка. А он не просто его принял, он решил самостоятельно ухаживать за Викой. Это был сильный и мужественный поступок! - Не скрывая слез, рассказала мама Вики.

Малышка не переставала улыбаться каждый день. Фото: Тамара Кадачигова

«СЛЕЗЫ САМИ ПОКАТИЛИСЬ ИЗ ГЛАЗ»

20 октября Тамара стояла в аэропорту и с нетерпением высматривала в прохожих тех, кого так долго мечтала обнять и увидеть.

- Все время пока Вика и Сережа были в Италии, мы созванивалась по видедеосвязи. Доча целых два дня рождения встретила без меня, а я без нее. Конечно, когда я смогла обнять мое солнышко и увидела ее улыбку, слезы сами покатились из глаз, - признается Тамара. - Эмоции переполняют. Практически с рождения нашей малышки мы боремся за ее жизнь. Самым главным для нас было, чтобы опухоль не проросла в головной мозг. Если бы это случилось, ничего уже было не изменить. Сейчас Вика бегает по квартире, играет в любимые машинки и самолетики, рисует и улыбается каждый день.

Теперь для Татьяны и Сергея дни, которые они проводят все вместе, просто бесценны. Фото: Тамара Кадачигова

Первый год Вику каждые три месяца нужно будет возить на МРТ в Италию, так как аппарат должен быть один и тот же. В клинике Сергею на три месяца выдали антибиотики для дальнейшей реабилитации.

Сейчас Вику ждет восстановление и адаптация. Она играет со старшими братом и сестрой и радуется, что наконец-то оказалась дома.

- Я так по тебе скучала! - тихонько шепчет на ухо Тамаре Вика, прижимаясь к любимой маме.

Несмотря на то что Вике пришлось пережить множество трудностей, она выросла добрым и улыбчивым ребенком. Фото: Тамара Кадачигова

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