Уральская проектная смена «Сириус-2023»: от школьной скамьи – к вершинам инноваций

Фото: Инновационная инфраструктура УрФУ

Присоединиться к конкурсу могут учащиеся 8-11 классов, интересующиеся инновациями, изобретательством, проектной деятельностью, работой в командах, технологическим предпринимательством. Важное условие – школьники должны обучаться в образовательных учреждениях Свердловской области. Дедлайн подачи заявок на конкурс – 6 ноября.

- Уральские проектные смены – без преувеличения, уникальный феномен. Университет, в частности, инновационная инфраструктура вуза занимается их организацией с 2017 года. Тогда наш регион стал первопроходцем – мы были первыми, кому удалось сформировать региональную смену на инновационной площадке «Сириуса». И это хороший повод для гордости. Уральские проектные смены – шанс для перезагрузки, как для школьников, которые отвлекаются от привычной учебной рутины и жестких рамок программы, погружаясь в увлекательный мир креатива, проектной работы и инноваций, так и для их наставников, которые порой бывают приятно удивлены, убедившись, что наши талантливые ребята в составе междисциплинарных команд способны в сжатые сроки прорабатывать технологические задачи, которые по силам не каждому взрослому, и предлагать неожиданные решения, - рассказала заместитель первого проректора УрФУ, начальник Управления инновационной деятельности Надежда Терлыга.

Фото: Инновационная инфраструктура УрФУ

В 2023 году в Уральской проектной смене примут участие 80 школьников, ребята будут объединены в команды по 4-6 человек. К слову, география уже заявившихся конкурсантов широка – это учащиеся из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Богдановича, Первоуральска, Лесного, Режа, Тавды, Краснотурьинска, Верхней Пышмы, Асбеста, Заречного, Карпинска и других городов Свердловской области. В числе же наставников, которые сейчас уже проходят обучение, - специалисты ведущих вузов и предприятий региона.

- Без преувеличения, Уральские проектные смены в «Сириусе» стали брендом, а словосочетание «уральские школьники» - фактически синонимичным сочетанию «уральские молодые ученые». И это не случайно: достаточно вспомнить некоторые наиболее яркие проекты прошлых смен. Среди них - программно-аппаратный комплекс мониторинга лесов, прототип двигательной установки коррекции орбиты малого космического аппарата нанокласса, симулятор нейрохирургических операций на позвоночнике, VR-шлем с активной системой фокусировки и многие другие. Как отмечают эксперты и члены жюри Уральских проектных смен, с каждым годом проекты становятся все сложнее и интереснее. Успевайте присоединиться к конкурсу на участие в Уральской проектной смене! - отметила Надежда Терлыга.

Фото: Инновационная инфраструктура УрФУ

Направления проектов, над которыми будут работать дети под руководством опытных наставников в 2023 году, - большие данные, безопасность и экология, биотехнологии, интернет-вещей, информационные системы и телекоммуникации, искусственный интеллект, когнитивные исследования, космические технологии, машинное обучение, медицина будущего, металлургия, металлообработка и машиностроение, нанотехнологии, новые материалы, новые производственные технологии, природоподобные и нейротехнологи, новые и портативные источники энергии, робототехника, технологии виртуальной и дополненной реальности, «умный» город, химия и биология, цифровые технологии и информационная безопасность.

Стоит отметить, что участие в Уральской проектной смене «подарит» каждому школьнику дополнительные 4 балла при поступлении в вуз.

Фото: Инновационная инфраструктура УрФУ

Зарегистрироваться на Уральскую проектную смену можно по ССЫЛКЕ.

- В университете сформирована федерального уровня система работы со школьниками – нашими потенциальными абитуриентами, которые, к слову, обычно успешно поступают в УрФУ и другие ведущие университеты страны, а также нередко возвращаются в состав участников Уральских проектных смен - уже в качестве наставников. Среди наших задач – помочь ребятам профессионально сориентироваться и, что важно, пройти своего рода интенсив личностного роста и развития, поверить в свои силы. Еще один яркий пример работы университета с талантливыми детьми, кстати, вновь на площадке «Сириуса»: летом 2022 года УрФУ впервые организовал работу направления «Передовые производственные технологии» в рамках трехнедельной образовательной программы «Большие вызовы» (традиционным организатором мероприятия выступает фонд «Талант и успех») для победителей Всероссийского конкурса научно-технологических проектов. В программе приняли участие 36 талантливых школьников со всей страны - учеников 8-10 классов. Уверена, что мы будем развивать систему взаимодействия со школьниками – на благо региона и страны, - резюмировала Надежда Терлыга.

Фото: Инновационная инфраструктура УрФУ

Для справки:

Организаторы Уральской проектной смены: УрФУ, Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, лицей «Сириус».

Инновационная инфраструктура УрФУ работает с 2010 года. Инновационная инфраструктура инициирует, поддерживает и развивает инновационные проекты; выводит на рынок технологические стартапы; создает эффективные инновационные производства; способствует развитию талантливой молодежи, обладающей проектным мышлением и предпринимательскими способностями; формирует экосреду технологического предпринимательства.