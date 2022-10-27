На Урале бывшего депутата отправили в колонию за создание банды и серию убийств

Родственников признали виновными в преступлениях, которые совершались в течение нескольких лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области осудили бывшего члена партии «Единая Россия» Геннадия Виноградова, а также его сына Романа. По решению коллегии присяжных родственников признали виновными в преступлениях, которые совершались в течение нескольких лет.

В частности, отца признали виновным в руководстве бандой, которая действовала с 1992 года по май 2021 года, убийстве двух человек, а также в покушении на убийство, незаконном обороте оружия, мошенничестве и подстрекательстве к даче заведомо ложных показаний.

- Подсудимый был оправдан в незаконном обороте взрывного устройства и умышленном уничтожении путем поджога автомобиля, - отметили пресс-службе свердловского областного суда.

Геннадий Виноградов работал в Думе Артемовского городского округа. Фото: проект "Избиратель. Депутат"

Сын экс-депутата был признан виновным в убийстве и незаконном обороте огнестрельного оружия, в ведомстве решили, что он не был причастен к делам банды своего отца.

В итоге Геннадий Виноградов получил 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год и штрафу в размере 100 тысяч.

- Романа Виноградова суд приговорил к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, ему также назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Он будет обязан выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Оба взяты под стражу в зале суда, - добавили в суде.