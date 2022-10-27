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Общество27 октября 2022 9:48

Ректор УрГЭУ объяснил необходимость подавления фашизма на Украине

Яков Силин считает, что специальная военная операция защищает Россиию от влияния Запада
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Ректор УрГЭУ озвучил признаки фашизма, навязанные киевскому режиму

Ректор УрГЭУ озвучил признаки фашизма, навязанные киевскому режиму

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специальная военная операция на Украине защищает Россию от фашизма. С таким заявлением выступил ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин в рамках форума «Нюрнберг, Токио, Хабаровск: мировые практики по осуждению нацизма, экстремизма и разжигания межнациональной розни».

- Спецоперация это защита всего цивилизованного мира, - отметил ректор вуза, выступая перед студентами.

По мнению бывшего кандидата в мэры Екатеринбурга, киевский режим делал все возможное для истребления жителей Донбасса.

- Все события последних лет на Украине, начиная с нападения на Донбасс, имеют все характерные признаки нацизма и современного фашизма, - заяви в разговоре с «КП-Екатеринбург» Яков Силин. - К великому сожалению это все было реализовано Западом при содействии киевской власти. И при Зеленском и до него. Уже в начале 90-х появились учебники, в которых единый народ разделяется. А русские – враги. Когда дали полную волю преступникам тех времен. Стали оправдывать всю эту бандеровщину и делать из них героев. А это редкой сволочности был человек и преступник. Для чего они это делают? Зачем? Чтобы взращивать новых преступников?! Дальше невозможно было терпеть.

Специальная военная операция началась 24 февраля. 21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. С 19 октября на территории Свердловской области действует базовый уровень готовности.

- То, что сейчас идет на Украине – это противостояние внутри одного народна. Но часть народа была подвергнута новому современному движению фашизма. А характерные особенности те же: издевательства над людьми, уничтожение населения. Некоторые недооценивают слово геноцид. А идет геноцид народа: разрушаются города, деревни, дома. Разве это не фашизм?! Недодавили тот, дали послабление. А став самостоятельным государством не смогли справиться. Современная Украина начала публиковать новые учебники, где их же предки (ветераны ВОВ) оказались чуть ли не захватчиками, - добавил Яков Силин.

Напомним, что правительство Свердловской области утвердило меры поддержки семьям участников СВО.

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