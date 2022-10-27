Ректор УрГЭУ озвучил признаки фашизма, навязанные киевскому режиму Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специальная военная операция на Украине защищает Россию от фашизма. С таким заявлением выступил ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин в рамках форума «Нюрнберг, Токио, Хабаровск: мировые практики по осуждению нацизма, экстремизма и разжигания межнациональной розни».

- Спецоперация это защита всего цивилизованного мира, - отметил ректор вуза, выступая перед студентами.

По мнению бывшего кандидата в мэры Екатеринбурга, киевский режим делал все возможное для истребления жителей Донбасса.

- Все события последних лет на Украине, начиная с нападения на Донбасс, имеют все характерные признаки нацизма и современного фашизма, - заяви в разговоре с «КП-Екатеринбург» Яков Силин. - К великому сожалению это все было реализовано Западом при содействии киевской власти. И при Зеленском и до него. Уже в начале 90-х появились учебники, в которых единый народ разделяется. А русские – враги. Когда дали полную волю преступникам тех времен. Стали оправдывать всю эту бандеровщину и делать из них героев. А это редкой сволочности был человек и преступник. Для чего они это делают? Зачем? Чтобы взращивать новых преступников?! Дальше невозможно было терпеть.

Специальная военная операция началась 24 февраля. 21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. С 19 октября на территории Свердловской области действует базовый уровень готовности.

- То, что сейчас идет на Украине – это противостояние внутри одного народна. Но часть народа была подвергнута новому современному движению фашизма. А характерные особенности те же: издевательства над людьми, уничтожение населения. Некоторые недооценивают слово геноцид. А идет геноцид народа: разрушаются города, деревни, дома. Разве это не фашизм?! Недодавили тот, дали послабление. А став самостоятельным государством не смогли справиться. Современная Украина начала публиковать новые учебники, где их же предки (ветераны ВОВ) оказались чуть ли не захватчиками, - добавил Яков Силин.

Напомним, что правительство Свердловской области утвердило меры поддержки семьям участников СВО.

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