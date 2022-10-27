Венера Вайнгардт, ведущий юрист юридической компании «Громкое дело». Фото предоставлено юридической фирмой «Громкое дело»

Банкротство физического лица становится все популярнее. За семь лет ей воспользовались почти 700 тысяч человек. Банкротство в Екатеринбурге также доступно, в том числе банкротство под ключ. С начала года банкротами стали восемь тысяч свердловчан, что вывело регион на 4 место в общероссийском рейтинге по прохождению процедуры банкротства физических лиц. Юристы Екатеринбурга рассказали "Комсомолке" о банкротстве: кто может списать долги, а кто такого права не имеет, какие есть плюсы и минусы у процедуры, и как пройти ее наиболее безболезненно.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

— Алгоритмы работы юридических фирм различаются. Мы с коллегами считаем, что объявлять себя банкротом есть смысл, если долги у человека значительно больше, чем то имущество, которое он потеряет. Мы рассчитываем все финансовые затраты, которые понесет человек во время процедуры банкротства, а также все долги, которые спишутся. Если получившийся коэффициент выше 1,8, то мы рекомендуем начать процедуру. А если коэффициенты 1 к 1,5 или, тем более, один к одному, то есть сколько человек потратит, столько и спишет, то не советуем этого делать, — рассказывает ведущий юрист компании «Громкое дело» Венера Вайнгардт.

Имущество будет выставлено на торги по банкротству в Екатеринбурге. Для подробного анализа банкротства под ключ юристу необходимо собрать все документы, которые будут проверять, и просчитать риски.

КОМУ ОТКАЖУТ В ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА

Есть категория должников, долги которых в принципе не могут быть списаны. Как правило, сам человек об этом не подозревает, и подсказать, есть смысл заявляться на банкротство или нет, может грамотный юрист. По закону не списывают долги за причинение вреда жизни и здоровью, вред, который причинен по умыслу или грубой неосторожности, моральный вред, при привлечении к субсидиарной ответственности. Стоит знать, что, если гражданину вменили штраф как санкцию за преступление, он не может списать долг через банкротство.

К такой же категории относятся долги по алиментам. Эксперты подчеркивают, что, если помимо задолженности по алиментам у человека есть долги по потребительским кредитам в банках и займам в МФО, то он все же может обратиться к процедуре банкротства. В этом случае долги по кредитам и займам спишут, а задолженность по алиментам останется, и ее все равно придется выплачивать.

— Некоторые алиментщики обращаются к юристам, когда сумма долгов по алиментам уже превышает 300 тысяч рублей. Они считают, что ее быстро спишут в рамках банкротства, но это не так. Да, у человека могут реализовать имущество, на доходы обратят взыскание, но именно долг по алиментам не спишут, — поясняют юристы.

Процедура банкротства физического лица в Екатеринбурге длится от 6 до 8 месяцев. В это время человек пользуется спецсчетом, который для него открыл финансовый управляющий, а имущество проверяется. Единственное жилье должника не заберут, но другая недвижимость, транспорт, земельные участки, оружие, плавательные средства и прочее имущество будут реализованы. Нередко в Сети можно найти торги по банкротству, это то, что ждет должника.

После процедуры на гражданина ложится несколько ограничений. Так, он три года не может быть руководителем юридического лица. Пять лет человек не может повторно становиться банкротом. Если он захочет взять новый кредит, то обязан сообщать письменно банку, что был банкротом.

— Мы считаем, что банкротство — это действительно стоящий выход для человека, если жизненные обстоятельства привели его в очень сложное финансовое положение. Это достаточно сложная и не однозначная процедура, которая должна выполняться профессионалами обладающими высокой экспертизой и достаточным опытом в вопросах банкротства. Иначе такая процедура может привести к еще более печальным последствиям. Поэтому мы рекомендуем выбирать компании где с первой консультации гражданином занимается профессиональный юрист, который будет лично вести дело до самого конца, — говорит Венера Вайнгардт.

Компания «Громкое дело» специализируется на банкротстве физических лиц:

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