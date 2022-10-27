«К 2035 году надо привлечь 5 миллионов туристов»: лучшие практики туриндустрии представил форум «Большой Урал»

Уральский туризм представляли десятки организаций и компаний

«Комсомольская правда» побывала на площадках Форума и выяснила, что предпринимают региональные власти и предлагают представители туриндустрии для развития отрасли в целом и привлечения туристов.

Урал является очень активной территорией по внутреннему и выездному туризму. Региональные власти заинтересованы в том, чтобы в ближайшей перспективе взаимодействие и работа в этом направлении привела к росту потока туристов и яркому появлению Большого Урала на туристической карте России наравне с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и другими центрами притяжения.

Заместитель губернатора Дмитрий Ионин, который курирует сферу туризма в регионе, отметил цели масштабного мероприятия:

– Цель обозначена в нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства» – к 2035 году мы должны сделать турпоток в Свердловской области 5 миллионов человек. У нас уже есть определенные успехи в этом, но мы прекрасно понимаем, что амбициозные задачи решаются только совместно с нашими коллегами. Летом главы регионов, в их числе и наш губернатор Евгений Куйвашев, подписали соглашение о развитии макротерритории «Большой Урал». Задача сегодня не только рассказать об этом, но и выработать здесь конкретные действия: как развивать эту макротерриторию. Мы это и делаем, форум – отличная площадка. Это 10-й форум «Большой Урал», где есть прекрасная возможность поделиться лучшими практиками.

Х международный туристический форум «Большой Урал» прошел в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

На выставку приехали представители не только уральских регионов. Специалист комитета по туризму Санкт-Петербурга Анна Никитина, которая представляла путеводители северной столицы, поделилась мнением о развитии туризма на Урале:

– Что касается уральских направлений, то мы хотели бы знать о них больше. Я сама третий раз на Урале, меня восхитила экскурсия по Екатеринбургу.

Приехать к вам зависит от желания людей. Если человек любит лежать на пляже, то он вряд ли поедет сюда. Но если он пресытился стандартными программами и хочет чего-то удивительного, то поедет. При этом важна доступность – самолеты без пересадок, организованный трансфер, удобства, еда, доступные цены. Все должно быть продумано.

Уральский туризм представляли десятки организаций и компаний. Среди них – «Парк Сказов» из Арамиля. Заместитель директора «Парка Сказов» Никита Малышев рассказал:

– У нас есть собственный зимний герой в Парке – Урал Мороз. Это младший брат Деда Мороза. Здесь мы рассказываем, что в 50 минутах езды от Екатеринбурга живет статный Урал Мороз с женой Весной Красной. С 3 декабря по конец января они принимают тысячи гостей и дарят им сказку, чудеса и веру в самое хорошее.

Заместитель директора «Парка Сказов» Никита Малышев и настоящий Урал Мороз

Колоритный Урал Мороз пригласил в гости на новогодние праздники:

– У нас можно замечательно провести время с семьей и хорошо отдохнуть. Мы познакомим с родной уральской историей, легендами и сказочными героями. Приезжайте!

Возможности природного парка реки Чусовой рассказала Елизавета Нетименк, руководитель компании «Ёква Глэмпинг»:

–У нас много исторических природных достопримечательностей, сама по себе река Чусовая богата историей. Это место, где Демидов сплавлял металл. Бытуют легенды, что на дне Чусовой до сих пор хранятся остатки металлических заготовок с барж, разбитых о камни-бойцы.

Юбилейный десятый Международный туристский форум «Большой Урал» в Екатеринбурге стал деловой площадкой для десятков компаний туротрасли. Он прошел при поддержке Федерального агентства по туризму и регионального Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства. По словам директора Департамента Эльмиры Тукановой, Форум с 2013 года традиционно собирает тысячи профессиональных участников, это связано с высокой динамикой развития внутреннего туризма в стране и в нашем регионе, в частности.

Стенд этнопарка «Угорское поселье»

Организатором Форума для 3836 участников выступил «Центр развития туризма Свердловской области». Директор ЦРТ Марина Хлебникова подытожила:

– Развивать макрорегион «Большой Урал» и масштабировать межрегиональные маршруты можно только совместными усилиями с нашими соседями. Вместе регионы представляют собой «каркас» для развития инфраструктуры для туристов и туристической отрасли страны в целом. Форум «Большой Урал» – это очень мощная площадка для развития и переосмысления приоритетов для этого развития.