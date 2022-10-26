Играем в «Орла и решку»: уралочка путешествует по России и прячет клады для своих подписчиков

За два года уральская путешественница спрятала 20 кружек ручной работы. Фото: Елена Усатова

- Вы вернули меня в детство! От всей души большое спасибо за это приключение и за такие классные подарки!, - пишут в комментариях уральской путешественнице Елене Усатовой.

Жительница Екатеринбурга уже два года играет с подписчиками в «Орла и решку». Она путешествует по Уралу, рассказывает о необычных локациях и прячет в них авторские кружки ручной работы, а затем в своей группе «ВКонтакте» оставляет подписчикам координаты, как их найти. С каждым днем увлечение Елены привлекает все больше и больше азартных кладоискателей.

Елана признается, что на путешествия ее вдохновляет дочка. Фото: Елена Усатова

«ВДОХНОВЛЯЕТ ДОЧКА»

39-летняя Елена Усатова с самого детства обожает путешествовать, но необычным хобби занялась только два года назад.

- Когда я была маленькая, мы с родителями во время их отпуска ездили на машине в другие регионы к родственникам. Тогда и зародилась моя любовь к поездкам, - рассказывает Елена. - А пять лет назад у нас с мужем родилась дочка Есения. Когда ей исполнилось три годика, мы решили, что пора начать показывать ей мир. Так что, можно сказать, дочка – наше вдохновение.

Любовь к путешествиям Елена решила совместить с еще одним дорогим сердцу хобби. Женщина делает авторские кружки, украшая их точечной росписью и различными элементами декора, а затем прячет их в самых разных уголках Урала и соседних регионов: озеро Тургояк, Невьянская башня, скалы Соколиного камня, река Северка или река Чусовая.

Елена украшает кружки точечной росписью и различными элементами декора. Фото: Елена Усатова

В своей группе «ВКонтакте» «Про жизнь! Про Урал» Елена не только указывает координаты, по которым можно отыскать спрятанный клад, но и делится впечатлениями от поездок.

- Обычно мы ездим на выходные. Места, в которые мы отправляемся, в основном туристические и доступные для семей с маленькими детьми, так как мы сами ездим с пятилетним ребенком. Своим подписчикам я хочу не только подарить частичку себя в виде кружки, но и показать, что мини-путешествия по Уралу могут быть очень интересными и познавательными, даже с маленькими детьми. Урал прекрасен!, - уверена тревел-блогер.

Уральская путешественница подсадила на необычное хобби мужа и дочку. Фото: Елена Усатова

«ВЫ ВЕРНУЛИ МЕНЯ В ДЕТСТВО!»

За два года вместе с мужем Александром и дочкой Есенией Елена побывала в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях и спрятала 20 кладов. Каждый из них дождался своего обладателя.

- Кружки я плотно упаковываю в коробки, чтобы они надолго сохранились целыми и невредимыми. Ведь бывает так, что подписчики находят клады только спустя полгода или даже год, - рассказывает путешественница.

Елена оставляет подробные координаты, как найти клад. Фото: Елена Усатова

Комментарии и истории счастливчиков, нашедших приятный подарочек, вдохновляют Елену радовать еще больше людей. Вот что говорит ее подписчик путешественник из Полевского Иван.

- Хочу сказать большое спасибо за клад на Соколином камне у реки Северки, который мне удалось найти. Я шел с таким азартом. Вы прямо вернули меня в детство. Вспомнил, как мы с ребятами ходили и искали малахит у нас в Полевском на горе Азов, - делится эмоциями Иван.

Подписчикам идея Елены очень нравится. Фото: Елена Усатова

Кто-то из любителей путешествий обнаруживает приятный сюрприз совершенно случайно, а кто-то целенаправленно отправляется на поиски клада.

- Мы с мужем из Челябинска, очень любим путешествовать по Уралу, - рассказывает подписчица Алина. - Я недавно наткнулась на вашу группу, очень ждала нового клада. Потом переживала, что найдут до нас. Сегодня после работы выехали за ним и нашли! У меня муж прямо с энтузиазмом взялся за это дело: смотрел карту, спутники, на ваших фото привечал каждую травинку. Сохранность отличная, ничего не запачкалось, не промокло. Роспись очень красивая. Мы очень-очень рады. Спасибо вам большое!

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