Житель Камчатки украл из сейфа екатеринбургской фирмы 6,5 млн рублей и сбежал в Бурятию

Полиция задержала предполагаемого вора. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Полицейские задержали подозреваемого в краже 6,5 миллионов рублей из сейфа одной из компаний в Екатеринбурге. Преступление попало на видео. На кадрах видно, что мужчина сначала крадется в темноте с фонариком, а затем врезается в стену. Однако это не помешало ему довести задуманное до конца.

Кража произошла в августе 2022 года. К правоохранителям обратился руководитель фирмы.

- В полицию поступило заявление от руководителя организации о том, что неизвестный в ночное время отжал защитные ставни на окне и проник в помещение фирмы. Злоумышленник вскрыл с помощью отвертки немудреный сейф и похитил хранившиеся в нем наличные в сумме 6,5 миллионов рублей, - говорится в сообщении УМВД по Екатеринбургу.

У «медвежатника» была броская татуировка в виде креста на руке. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Эти деньги принадлежали директору компании. Он получил их от продажи загородной недвижимости. По записям с камер видеонаблюдения, которые были установлены в офисе, удалось установить приметы подозреваемого. У «медвежатника» была броская татуировка в виде креста на руке.

Кроме того, по уликам с места преступления силовики смогли установить личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый за кражи 39-летний житель Петропавловска-Камчатского.

Полицейские выяснили, что мужчина уехал в Улан-Уде. Силовики выдвинулись из столицы Урала в Бурятию. Там они задержали предполагаемого вора.

Задержанный является фигурантом дела, возбужденного по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража в особо крупном размере). Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под арестом.