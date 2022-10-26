Работы по созданию лыжной базы идут с прошлого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Центральном парке Екатеринбурга готовятся к новогодним каникулам. Команда Парка Маяковского рассказала, какие обновления ждут горожан, которые любят проводить время в ЦПКиО

НОВАЯ ЛЫЖНАЯ БАЗА

В Центральном парке Екатеринбурга готовят запуск новой лыжной базы. Как заявил директор Парка Маяковского Павел Зубакин, работы по созданию нового спортивного пространства идут уже давно, с прошлого года.

- Работы начались еще в прошлом году. Мы восстановили трассу, по которой посетители ходят на лыжах. В этом году мы приобрели технику для того, чтобы укладывать трассу, делать ее ровной. Несколько месяцев назад наш партнер из Ханты-Мансийска приступил к возведению лыжного павильона с прокатом инвентаря, лыжной школой, - рассказал Павел Зубакин.

На двухэтажной лыжной базе помимо проката инвентаря и лыжного клуба разметят и событийную площадку с возможностью выпить кофе. Инвестор решил вложить в проект более 4 миллионов рублей. Открытие базы планируется с наступлением первых холодов, после того, как выпадет достаточно снега.

Каток "Северное сияние" откроется после морозов Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОГДА ОТКРОЕТСЯ КАТОК «СЕВЕРОНОЕ СИЯНИЕ»

К открытию готовят и один из самых крупных и популярных катков в Екатеринбурге. Каток «Северное сияние» уже огораживают, а работу он начнет после первых морозов. Рядом с ним появится смотровая площадка.

- Каток «Северное сияние» начнет свою работу с первыми морозами, когда у нас получится смонтировать лед. Мы провели большую работу в части преобразовании внешнего вида катка. В этом году 10-метравя новогодняя елка будет непосредственно на катке, мы ее украсим для новогодней атмосферы. Со стороны верхнего поля недалеко от искусственного пруда будет возведена обзорная площадка, на которую смогут подняться все желающие, послушать какой-то концерт, который будет проходить на катке, - уточняет директор ЦПКиО.

В этом году в ЦПКиО решили проблемы с очередями на горке Фото: Алексей БУЛАТОВ

НОВЫЕ ГОРКИ И ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК

Самая высокая горка в городе тоже несколько улучшат. Команда в парке работала над тем, как уменьшить очереди на спуск. В итоге, горку разделят на несколько трасс спуска.

- В этом году мы учли все недочеты при монтировании горки, в первую очередь речь идет об очередях. Мы разделили горку на две части. Мы дополнительно возведем еще одну горку для детей, чтобы разделить потоки, - рассказывает Павел Зубакин.

Возле горки традиционно появится ледовый городок с лабиринтами, статуями и другими развлечениями. Никуда не пропадет и «Фабрика Деда Мороза», куда каждый маленький горожанин сможет отправить свое письмо.

Кроме того, все желающие смогут встретить новогоднюю ночь прямо в Парке Маяковского. Программа стандартная: обращение президента России на экране, выступление аниматоров для детей, танцевальная программа. Фейерверков и салютов не будет, так как в ЦПКиО решили сделать упор на семейном и спокойном праздновании.