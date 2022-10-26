Как цифровизация госуслуг позволяет проще и быстрее получить средства реабилитации

Специалисты рассказали. как воспользоваться электронным сертификатом Фото: Иван МАКЕЕВ

27 октября в прямой трансляции на сайте «КП-Екатеринбург» представители Фонда социального страхования рассказали о преимуществах получения людьми с ограниченными возможностями здоровья технических средств реабилитации с помощью электронного сертификата.

В ходе «круглого стола» по теме: «Цифровизация системы обеспечения лиц с ограничениями по здоровью техническими средствами реабилитации: электронный сертификат ТСР» обсуждили с представителями ГУ – Свердловского отделения Фонда социального страхования, общественных организаций инвалидов поставщиков технических средств, как идет внедрение нового платежного инструмента.

ТЕМЫ, КОТОРЫЕ ОБСУДИЛИ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ

- Какие меры социальной защиты с использованием электронного сертификата предоставляются гражданам с ограниченными возможностями здоровья?

- Как общественные организации помогают инвалидам получить технические средства реабилитации?

- Как идет взаимодействие с поставщиками технических средств реабилитации в рамках проекта «Электронный сертификат ТСР»?

- Какие преимущества даёт электронный сертификат на приобретение технических средств реабилитации?

СПИКЕРЫ КРУГЛОГО СТОЛА

Голышев Александр Викторович, начальник отдела страхования профессиональных рисков ГУ– Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ

Латышева Анжелика Аслановна, начальник отдела социальных программ ГУ – Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ

Попова Лариса Сергеевна, координатор «Здравоохранение. Паллиатив» Регионального отделения ОО ВОРДИ в Свердловской области

Юдина Мавзиля Ахмадеевна, председатель Свердловской областной организации ОООИ «Всероссийское Ордена Трудового Красного знамени общество слепых»

Черемера Людмила Александровна, председатель Свердловской областной организации ОООИ «Всероссийское общество глухих»

Крохалев Владимир Юрьевич, директор ООО «ОРТО-МЕД»

Брылина Татьяна Николаевна, директор ООО ПРОЦ «МЕДИНКОР»

Прямая трансляция на сайте «КП-Екатеринбург», а также по ссылке.