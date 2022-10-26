В Тюмени ФКУ «Уралуправтодор» провел «День качества» 2022

Начальник ФКУ «Уралуправтодор» Андрей Жуков выступил на Конференции в Тюмени

В Тюмени состоялось выездное заседание «Дня качества» ФКУ«Уралуправтодор». Участники «Дня качества» обсудили лучшие практики в дорожном строительстве, подвели итоги 2022 года и поделились планами на будущее.

ЗА КАЧЕСТВОМ В ТЮМЕНЬ

Открывая «День качества», начальник ФКУ «Уралуправтодор» Андрей Жуков напомнил, что предыдущее выездное заседание состоялось минувшим летом в Тобольске. В 2022 году «Уралуправтодор» вторую встречу в рамках «Дня качества» решил провести в Тюмени. Для этого решения нашлись веские основания.

– Тюмень – это город с высокими темпами развития и большими перспективами. Здесь работают специалисты не только из северных регионов, но и из других городов и областей нашей страны. Мне кажется, это очень важный показатель. Так что место для проведения нашего второго в этом году «Дня качества» было выбрано отнюдь неслучайно, – отметил на открытии «Дня качества» 2022 года в Тюмени Андрей Жуков.

Дорожная техника готова к зиме

Слова руководителя ФКУ «Уралуправтодор»подтвердил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов. Он подчеркнул, что Тюменская область – один из передовых регионов России в развитии дорожного строительства. В 2022 году в Тюменской области привели в нормативное состояние почти 700 километров автодорог!

– Это стало возможно благодаря объединению наших усилий, направленных на повышение качества федеральных, региональных и муниципальных дорог. Мы гордимся высоким уровнем доверия и взаимодействия с ФКУ «Уралуправтодор», совместными решениями самых сложных организационные задачи. Тюменская область с большим удовольствием и отдачей участвует в реализации проектов по расширению федеральных трасс, – признался Павел Перевалов.

С приветственным словом перед участниками «Дня качества» 2022 года, организованного ФКУ «Уралуправтодор», выступил начальник УГИБДД Тюменской области Андрей Миллер, который подчеркнул, чтовопросы, связанные с безопасностью дорожного движения, могут решаться только комплексно. По его словам, необходимо тесно взаимодействие полиции, ФКУ «Уралуправтодор», подрядных организаций.

Андрей Миллер считает, что сейчас все стороны двигаются в правильном направлении, проводимые в Тюменской области мероприятия, включая расширение дорог с двух до четырех полос движения, дают отличный результат.

– Очень важно, что меняется структура дорожно-транспортного травматизма. Например, на тех участках, где раньше человек мог погибнуть, сейчас он получает травмы. В некоторых местах, где до реконструкции была высокая концентрация аварий, ДТП теперь и вовсе не происходят. Такие положительныепримеры у нас тоже есть, - говорит начальник УГИБДД Тюменской областиАндрей Миллер.

ТРАССУ «ЕКАТЕРИНБУРГ – ТЮМЕНЬ» – ДОСРОЧНО!

Накануне «Дня качества»2022 года в рамках проезда по трассе Р-351 «Екатеринбург – Тюмень» был открыт после капитального ремонта участок автодороги (188 км – 215 км). Это один из ключевых проектов ФКУ «Уралуправтодор» в 2022 году, которому особое внимание уделяют правительство РФ и Федеральное дорожное агентство.

За последние два года, как напомнили в ФКУ «Уралуправтодор», проделана масштабная работа по расширению автодороги: уже в этом году в границах Тюменской области она полностью станет четырехполосной с разделением встречных потоков.

– Перед нами стоит задача завершить эту важную работу в 2025 году. Но, учитывая опыт и квалификацию наших дорожно-строительных компаний, не исключено, что нам удастся справиться раньше, уже в 2024 году. Во всяком случае, мы будем стремиться к этому, – заверил собравшихся на «Дне качества» 2022 года начальник ФКУ «Уралуправтодор» Андрей Жуков.

Один из ключевых подрядчиков по содержанию – АО «ТОДЭП»

ГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ

В своей работе ФКУ «Уралуправтодор» придерживается курса на увеличение объема капитальных ремонтов. Управление планирует и дальше расширять дороги с двух до четырех полос.

– Этот процесс интересно рассматривать в динамике. Если в 2019 году мы перевели с двух до четырех полос 20 километров автодорог, то в 2020 году – уже около 50 километров. К сегодняшнему дню мы перешагнули отметку в 100 километров, в 2023 году сможем сохранить эту высокую планку, – поделился планами на будущее главный инженер ФКУ «Уралуправтодор» Евгений Куркин. – Почему это важно? Потому что такие меры ведут к сокращению количества и жертв ДТП, и аварий в принципе.Этот тезис уже прозвучал на нашей встрече в рамках «Дня качества». Если в 2018 году в четырех полосах были лишь 8% от всей нашей автодорожной сети, то в самом ближайшем будущем мы подойдем к показателю почти в 50%!

Кстати, вопросам безопасности на «Дне качества»в Тюмени действительно уделили повышенное внимание, в том числе и при производстве работ. Поэтому неудивительно, что тема пленарного заседания звучала так: «Улучшение качества автомобильных дорог федерального значения, направленное на повышение их безопасного и эффективного функционирования».

Заместитель начальника ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Комольцев рассказал об основных ошибках при организации дорожного движения и напомнил о технических средствах, которые необходимо использовать на ремонтных участках. В их число входят предупреждающие щиты, дорожные знаки, шумовые полосы. Кроме того, в «Яндекс. Картах» диспетчеры ФКУ «Уралуправтодор» выставляют отметки о необходимости снизить скорость. Также повысить безопасность дорожного движенияпризваны муляжи комплексов фото-видеофиксации и одна из новейших разработок – роботы-регулировщики.

Итоги «Дня качества» 2022 года подвел начальник ФКУ «Уралуправтодор» Андрей Жуков. Он напомнил о том, что главная задача после окончания дорожно-строительного сезона состоит в зимнем содержании автодорог.

В 2022 году ФКУ «Уралуправтодор» вводит в строй 6 объектов капремонта

– До конца года остается всего два месяца. В первую очередь именно мы с вами – все, кто связан с дорожно-транспортной инфраструктурой – несем ответственность за жизни и здоровье автомобилистов, за то, чтобы жители могли передвигаться по автодорогам в безопасных и комфортных условиях, – подчеркнул начальник ФКУ «Уралуправтодор».

НА ЗАМЕТКУ

В 2022 году ФКУ «Уралуправтодор» вводит в строй 6 объектов капитального ремонта общей протяженностью 102,6 км, в том числе: мосты (1 объект), путепроводы (2 объекта), шумозащитные экраны (1 объект), электроосвещение (4 объекта). Кроме того, активно развивается строительство и реконструкция автомобильных дорог. Автодорожная сеть «прирастает» надземными пешеходными переходами и транспортными развязками.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дорожники провели тренировку перед зимой

Накануне «Дня качества»в Тюмени делегация ФКУ «Уралуправтодор» посетила производственную базу ДРСУ-1, где проверили готовность к зимнему периоду одного из ключевых подрядчиков по содержанию – АО «ТОДЭП».

– На производственной базе предприятия были представлены дорожная техника, склады хранения ПГМ. Обслуживать трассы зимой готовы 255 единиц техники, в том числе КДМ, автогрейдеры, МТЗ, погрузчики, ХТЗ, машины прикрытия, – уточнили в ФКУ «Уралуправтодор».