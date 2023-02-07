«Ждите землетрясение до 8,5 баллов»: жительница Екатеринбурга – о фейках, которыми пугают в Стамбуле

Спасатели, прибывшие для помощи найти выживших. Фото: REUTERS

Россияне, находящиеся в Турции, рассказали о тревожных сообщениях, рассылаемых в Стамбуле после самого разрушительного землетрясения с 1939 года. Катаклизм произошел в ночь на 6 февраля и в итоге затронул сразу 14 стран, но основной удар пришелся на юго-восток Турции и Сирию.

Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировали в турецкой провинции Кахраманмараш. Позднее удалось зафиксировать три десятка афтершоков, а в середине дня 7 февраля произошло новое, еще более мощное землетрясение, которое оценили в 7,7 балла. Всего стихийным бедствием затронуты 10 провинций, наиболее пострадали Кахраманмараш, Газиантеп и Малатья.

Масштаб бедствия до конца еще предстоит установить, однако страшные последствия известны уже сейчас. Разрушены сотни домов, в том числе крепость Газиантеп, занесенная в список наследия ЮНЕСКО. На данный момент официально сообщается о 3419 погибших и более 20 тысяч пострадавших.

Жительница Екатеринбурга Лина Валиуллина живет в Стамбуле с октября прошлого года. Она рассказывает, что о страшных событиях узнала в понедельник рано утром.

- У нас толчков не было, но в воскресенье был сильный ветер и снег с дождем, а сегодня вообще все заволокло снегом. Во всех городах развернули пункты сбора гуманитарной помощи. Я и мои друзья не смогли остаться в стороне, несли все что могли. Очень много добровольцев уехали разгребать завалы. Ребята сообщали, что у соседей рухнул дом, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Лина Валиуллина.

Девушка рассказывает, что в Стамбуле обстановка крайне неспокойная, люди не находят себе места, пока в местных социальных сетях распространяют фейки.

- Люди в местных чатах наводят панику, было несколько раз сообщение с фейками, в котором говорилось «ждите землетрясение до 8,5 баллов и вы», но никаких официальных заявлений не было. Все подавлены, - рассказывает Лина Валиуллина

Скрин фейков, рассылаемых в мессенджерах. Фото: Лина Валиуллина

Россиянка признается, что всем вокруг было очень страшно. Сообщения о том, что на данный момент Стамбул в безопасности, ее не успокоили: она собрала тревожный чемодан, чтобы в случае ЧП сорваться с места, не теряя времени. В ночь на 7 февраля Лина спала в одежде.

- Ребята, кто здесь ведет бизнес, открыли пункты у себя. Например, книжные магазины, танцевальные студии, кто-то просто на машинах забирают гуманитарные посылки и везут туда, - уточняет девушка.

Пункты гуманитарной помощи в Стамбуле. Фото: Лина Валиуллина

Все мероприятия отменены, а в стране объявлен траур до 12 февраля. Известно, что среди погибших оказался один россиянин.