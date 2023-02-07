«Раздражал плач»: в Екатеринбурге осудили горе-мать, до смерти избившую трехмесячного сына

Трагедия произошла в марте прошлого года в жилом доме на улице Колхозников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили 38-летнюю женщину, которая до смерти избила своего трехмесячного сына. Трагедия произошла в марте прошлого года в жилом доме на улице Колхозников, в момент происшествия горе-мать была пьяна.

Во время разбирательства выяснилось, что уралочка нанесла малышу множество ударов, в том числе и по голове, из-за чего мальчик и скончался.

- Мать заявила, что малыш срыгнул и задохнулся. Однако бабушка детей сразу пояснила, что ее пьяная дочь несколько раз ударила мальчика по голове. Так она попыталась успокоить его, женщину раздражал плач, - рассказывал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

По решению суда она проведет в колонии общего режима шесть лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области заявили, что было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В ходе расследования проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мать, которая трудилась швеей, находилась в декретном отпуске и растила ребенка без мужа.

- В отношении подозреваемой применялся полиграф, так называемый «детектор лжи». Свою вину она не признала, сообщив, что сама вызвала скорую помощь и якобы не имеет никакого отношения к избиению сына, - отметил полковник Горелых.

По решению суда она проведет в колонии общего режима шесть лет.

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