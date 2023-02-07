«Туристов в Турции в качестве доноров не ждут»: блогер из Екатеринбурга рассказал, как пытался сдать кровь для пострадавших от землетрясения

После землетрясения в каждом районе Стамбула были развернуты пункты приема крови и сбора теплой одежды Фото: t.me/elzcentr

Вторые сутки пошли после одного из сильнейших землетрясений, с которыми столкнулась Турция. К настоящему моменту количество погибших дошло до 3432, а пострадавших до 21 103. В стране объявлен многодневный траур. Идут спасательные работы в населенных пунктах, сильнее всего пострадавших от землетрясения. Это провинция Кахраманмараш и город Газиантеп.

О том, что происходит сейчас в Турции «КП-Екатеринбург» рассказал блогер из Екатеринбурга Сергей, автор канала «Уралец в отключке» в Телеграмме. Сейчас он находится в Стамбуле, куда приехал в начале осени.

- В момент, когда произошло землетрясение, я встречал друзей, которые прилетели ко мне в гости из Екатеринбурга, - рассказал «КП-Екатеринбург» Сергей. - Погода была просто отвратительная - мокрый снег, сильный ветер, их рейс задержали. В Турции сейчас самая плохая погода за всю зиму. На улицах было мало людей, из-за погоды в Стамбуле ничего не было понятно, если и были толчки то совсем незаметные. Конкретно в ту ночь было так, потом на следующее утро было много сирен скорых, видел несколько вертолетов.

Чтобы сдать кровь в помощь пострадавшим, нужно быть гражданином Турции Фото: t.me/elzcentr

По словам Сергея, после того, как стал понятен масштаб бедствия, в каждом районе Стамбула были развернуты пункты приема крови и сбора теплой одежды и обогревателей для пострадавших.

- Возле них всегда ажиотаж - много волонтеров и желающих помочь, - отмечает Сергей. - Турки вообще очень отзывчивые. Некоторые больницы перестали принимать пациентов - всех пострадавших свозят сюда для экстренной помощи. Все школы в Турции закрылись на неделю, так же здесь на неделю общенациональный траур. Стоит заметить, что в Турции мобильные пункты приема донорской крови действуют на постоянной основе во многих районах города - на площадях и возле метро. Теперь они обросли дополнительными мощностями - их количество выросло, рядом появились шатры для сбора помощи и информационные центры.

Правда, как оказалось, не все желающие могут сдать кровь для пострадавших. У Сергея, как и у других иностранных граждан, ее принимать не стали.

- Они сказали: «Спасибо, что пришли поддержать нас, но, к сожалению, по нашим правилам донором крови может стать только гражданин Турции», - отметил Сергей. - Даже если есть туристический вид на жительство, говорят что нужно, чтобы срок проживания в Турции был от года, но вещи все равно можно принести, если есть желание.

Районы, сильнее всего пострадавшие от землетрясения, Сергей называет «нетуристическими» городами, поэтому вероятность, что там могло пострадать много туристов из России – низкая.

- Погода сейчас также не располагает для путешествий. Там могли оказаться лишь транзитные путешественники и граждане, отправляющиеся в Сирию или Иран, но я думаю, таких очень мало, - добавил Сергей.

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