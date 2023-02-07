Врач, обвинившая южанина в нападении в Белоярском: «Зачинщиком драки могут признать моего мужа»

Инцидент случился в Центральной районной больнице Белоярского Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полиция в Белоярском поселке встала на сторону южанина, который якобы напал на врача в районной больнице. Как рассказывает пострадавшая невролог Наталья Брижан, в ходе разбирательств нашелся свидетель, сообщивший, что именно ее муж ударил дебошира первым. Теперь супругу медика грозит штраф за административное нарушение.

Напомним, инцидент случился 19 января. Потасовка произошла из-за отказа невролога принять пациентку без паспорта РФ и медицинского полиса. Позднее в кабинет ворвался ее супруг и, со слов Натальи Брижан, толкнул ее в стену. В коридоре же зачинщик драки, как рассказывала медик, продолжал ее толкать и отбирал телефон, чтобы та не снимала происшествие на видео. На помощь прибыл муж Натальи, разборки продолжились уже на улице.

После потасовки супругу невролога понадобилась медицинская помощь, ему наложили четыре шва, а у Натальи зафиксировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Сейчас врач все еще находится на больничном.

Фото швов, которые наложили мужу Натальи, а также куртка, испачканная в крови. Фото: Наталья Брижан

При этом и сам нападавший написал заявление в полицию. Теперь в местном отделении находятся сразу три заявления: от Натальи, от ее мужа и южанина, который снял побои в Центральной районной больнице, где и была драка. Позднее он поведал свой вариант развития событий, в которых полностью опроверг все обвинения.

- Хотели уехать, но сзади машины стоял мужчина и снимал нас на видео. Я решил выйти и спросить, зачем он это делает. Он начал материться, говорил, что я избил его жену и набросился с кулаками. Я получил удар по лицу. Защищаясь, ударил его в ответ, не зная, что попаду ключом, по касательной. Никаких «несколько ударов» не было, - заявлял участник потасовки.

В полиции рассмотрели заявление южанина. Также сотрудникам полиции удалось разыскать свидетеля, который дал неожиданные показания.

- Это сотрудница пищеблока, которая застала драку, видела ее через окно на кухне. Она видела середину происшествия и рассказала, что мой муж ударил первым. Но это далеко не так, он ударил в ответ, в целях обороны - утверждает «КП-Екатеринбург» Наталья Брижан.

Теперь ее мужу грозит административное нарушение, с чем семейная пара категорически не согласна. Дело решили довести до Белоярского мирового суда, чтобы его не «спустили на тормозах», говорит медик. Если постановление будет не в пользу Натальи и ее мужа, то супруги намерены обжаловать решение. Заседание назначено на 14 февраля.

Над заявлением Натальи начнут работу после того, как она выйдет с больничного. В ГУ МВД по Свердловской области официально прокомментировать ситуацию обещали позже. Ранее стало известно, что проверку инцидента взяли на контроль в региональном Следственном комитете.

После общественной огласки глава таджикской диаспоры Свердловской области Фарух Мирзоев осудил нападение на врача-невролога. По словам Фаруха Мирзоева, такое поведение недопустимо и этому случаю должны дать справедливую правовую оценку правоохранительные органы.