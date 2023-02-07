В Екатеринбурге корью заразились трое детей

Все трое инфицированных – дети из одной семьи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге выявили три случая заболевания корью (осторое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, - Прим. Ред.) среди детей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

- Все заболевшие проживают в одной семье. Первый недавно прибыл из Таджикистана. К настоящему моменту один диагноз подтвержден лабораторно, еще два остаются в работе. Заболевшие дети госпитализированы. Контактные члены семьи, не имеющие иммунитета к кори (школьники), отстранены от посещения образовательного учреждения, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В январе стало известно о вспышке кори в Новосибирской области. Вирус завез житель Средней Азии. При кори у заболевшего поднимается высокая температура, воспаляются слизистые оболочки полости рта и верхних дыхательных путей, а также могут быть конъюнктивит, характерная сыпь на коже и интоксикация.

По советам специалистов Роспотребназдзора, надежной защитой от опасного вируса является вакцинация. Она состоит из двух прививок, которые ставят детям в год и шесть лет. Взрослым, не имеющим сведений о прививках и не болевшим корью, необходимо вакцинироваться два раза с интервалом в шесть месяцев.

На территории Свердловской области организовано проведение вакцинации против кори по месту жительства и учебы заболевших, а также развернут комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В России подняла голову корь: для кого она смертельна и кому нужно ревакцинироваться. Врач Тимаков советует ревакцинироваться от кори всем россиянам старше 25 лет (подробнее)