Что делать уральцам, если они окажутся в эпицентре землетрясения

Урал относится к спокойным регионам, где замеры на землетрясениях считаются интересными только с научной точки зрения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские эксперты рассказали, возможно ли землетрясение в Екатеринбурге и Свердловской области после разрушений в Турции и Сирии. Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики УрО РАН Александр Гуляев сообщает, что жители региона находятся в безопасности.

Александр Гуляев занимается изучением сейсмичности Урала и сейсмического воздействия на различные сооружения. Он сообщил, что такие события, как землетрясения, бывают незначительными.

– Если землетрясение в Свердловской области и происходит, то оно больше представляет интерес для научных исследований. Дело в том, что сила их совсем незначительна, и потому нередко они не ощущаются людьми, которые находятся рядом в момент землетрясения, – пояснил специалист.

Самое крупное землетрясение на Среднем Урале было зарегистрировано в 1914 году. Его магнитуда достигла 5 баллов, сила сотрясения – до 7 баллов. По оценкам специалистов, периодичность этого землетрясения составляет в среднем около 100 лет.

– Дело в том, что инструментальные наблюдения продолжаются лишь на протяжении последних 100 лет, научная база пока не столь широка, чтобы давать прогнозы. Однако известно, что Урал – регион, который не относится к регионам с высокой сейсмологической активностью. Наши землетрясения достигают 2-3 баллов и потому не ощущаются так сильно, – отмечает ученый секретарь Института геофизики УрО РАН Вячеслав Осипов.

Что делать, если на Урале будет землетрясение

1. Главное правило любой чрезвычайной ситуации – это сохранять спокойствие.

2. Первым делом нужно покинуть здание и выйти на открытое пространство.

3. Отойти от здания на безопасное расстояние, чтобы не попасть под обломки в случае разрушения дома.

4. Дождаться помощи от сотрудников МЧС.