В Уральском управлении гидрометцентра дали прогноз погоды на середину февраля

На Среднем Урале установилась стабильная умеренно морозная погода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале в ближайшие дни потеплеет. Однако больших изменений ждать не стоит: снег и лед начнут таять в Екатеринбурге и в Свердловской области не раньше начала марта.

- Резких изменений погоды, как сильное похолодание или значительное потепление, не будет. Ближайшая ночь будет холодной, но в следующие несколько дней в регионе потеплеет. Завтра, 8 февраля, во второй половине дня мы предполагаем, что в Екатеринбурге пройдет небольшой снег. На севере Свердловской области осадки будут более выражены, - сообщила «КП-Екатеринбург» главный синоптик Уральского управления гидрометцентра Галина Шепоренко.

Специалист дополнила, что ночами будет умеренно морозно от -12 до -17 градусов, в горах и низинах до -24 градусов, днем местами от -5 до -10 градусов по Цельсию.

Безветренная погода сменится вечером вторника, 7 февраля. В ночь на 7 февраля в Екатеринбурге будет до -12 градусов, днем – 7-9 градусов по Цельсию, небольшой снег. 8 февраля ночью в городе будет до -16 градусов, днем до -10 градусов, небольшой снег продолжится.

Погода в Екатеринбурге 9 февраля будет теплее: ночью до -10, днем до -3 градусов по Цельсию, снега не будет. 10 февраля 2023 года в Екатеринбурге ночью будет -7, днем до -4 градусов по Цельсию, вечером снова начнется небольшой снег.

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