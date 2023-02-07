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Общество7 февраля 2023 7:16

Мэр Орлов рассказал, какие дороги в Екатеринбурге отремонтируют в 2023 году: адреса

Какие участки дорог в Екатеринбурге будут закрыты на ремонт летом 2023 года
Дарья ВОРОНИНА
Чаще всего укладка горячего асфальта начинается со второй половины мая.

Чаще всего укладка горячего асфальта начинается со второй половины мая.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил жителям города, какие участки дорог будут отремонтированы в сезон-2023. «При поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги» на средства федерального и регионального бюджетов будут обновлены транспортные артерии по всему городу. И далеко не только в центре — Эльмаш, Вторчермет, Сибирский тракт», - отметил чиновник. Ремонтировать трассы начнут после того, как в регионе установятся стабильные плюсовые температуры. По предварительным прогнозам специалистов, работы по горячему асфальтированию начнутся во второй половине мая.

Какие дороги перекроют на ремонт в Екатеринбурге летом 2023 года

Улица Летчиков – от улицы Пехотинцев до Выездного переулка

Улица Маневровая – от улицы Технической до улицы Строителей

Автодорога в поселок Калиновка

Улица Начдива Онуфриева – от улицы Громова до дома № 55/2 по улице Серафимы Дерябиной

Улица Тверитина – от улицы Восточной до улицы Белинского

Улица Циолковского – от улицы Степана Разина до улицы Белинского

Автодорога по улице Старых Большевиков – от автомобильной дороги по улице Краснофлотцев до автодороги по проспекту Космонавтов

Автомобильная дорога по улице Фрезеровщиков – от улицы Шефской до дома № 80 по улице Фрезеровщиков

Автомобильная дорога по улице Машинной – от автомобильной дороги по улице Фурманова до дома №2 по улице Луганской

Автомобильная дорога по улице 8 Марта – от дома № 55 до дома № 127

Улица Патриса Лумумбы – от улицы Братской до улицы Санаторной

Улица Шейнкмана – от автодороги по улице Куйбышева до автодороги по улице Радищева

Автодорога по улице Розы Люксембург – от автодороги по улице Куйбышева до автомобильной дороги по улице Декабристов

Автомобильная дорога по улице Восточной – от улицы Первомайской до автодороги по улице Малышева

Автомобильная дорога по улице Белинского от дома № 108 по улице Белинского до автомобильной дороги по улице Декабристов

Автодорога по улице Технической – от автомобильной дороги по улице Ватутина до автомобильной дороги по улице Расточной

Автодорога по улице Репина – от дома № 17 по улице Репина до улицы Металлургов с транспортной развязкой

Автомобильная дорога по улице Шаумяна – от автодороги по улице Белореченской до автодороги по улице Серафимы Дерябиной

Улица Шейнкмана – от автодороги по улице Челюскинцев до автодороги по проспекту Ленина

Автомобильная дорога по улице Посадской – от улицы Белореченской до улицы Московской (четная сторона)

Автомобильная дорога по Сибирскому тракту от транспортной развязки у Компрессорного завода до автомобильной дороги Екатеринбург — аэропорт Кольцово

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