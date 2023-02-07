Какие участки дорог в Екатеринбурге будут закрыты на ремонт летом 2023 года

Чаще всего укладка горячего асфальта начинается со второй половины мая.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил жителям города, какие участки дорог будут отремонтированы в сезон-2023. «При поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги» на средства федерального и регионального бюджетов будут обновлены транспортные артерии по всему городу. И далеко не только в центре — Эльмаш, Вторчермет, Сибирский тракт», - отметил чиновник. Ремонтировать трассы начнут после того, как в регионе установятся стабильные плюсовые температуры. По предварительным прогнозам специалистов, работы по горячему асфальтированию начнутся во второй половине мая.
Улица Летчиков – от улицы Пехотинцев до Выездного переулка
Улица Маневровая – от улицы Технической до улицы Строителей
Автодорога в поселок Калиновка
Улица Начдива Онуфриева – от улицы Громова до дома № 55/2 по улице Серафимы Дерябиной
Улица Тверитина – от улицы Восточной до улицы Белинского
Улица Циолковского – от улицы Степана Разина до улицы Белинского
Автодорога по улице Старых Большевиков – от автомобильной дороги по улице Краснофлотцев до автодороги по проспекту Космонавтов
Автомобильная дорога по улице Фрезеровщиков – от улицы Шефской до дома № 80 по улице Фрезеровщиков
Автомобильная дорога по улице Машинной – от автомобильной дороги по улице Фурманова до дома №2 по улице Луганской
Автомобильная дорога по улице 8 Марта – от дома № 55 до дома № 127
Улица Патриса Лумумбы – от улицы Братской до улицы Санаторной
Улица Шейнкмана – от автодороги по улице Куйбышева до автодороги по улице Радищева
Автодорога по улице Розы Люксембург – от автодороги по улице Куйбышева до автомобильной дороги по улице Декабристов
Автомобильная дорога по улице Восточной – от улицы Первомайской до автодороги по улице Малышева
Автомобильная дорога по улице Белинского от дома № 108 по улице Белинского до автомобильной дороги по улице Декабристов
Автодорога по улице Технической – от автомобильной дороги по улице Ватутина до автомобильной дороги по улице Расточной
Автодорога по улице Репина – от дома № 17 по улице Репина до улицы Металлургов с транспортной развязкой
Автомобильная дорога по улице Шаумяна – от автодороги по улице Белореченской до автодороги по улице Серафимы Дерябиной
Улица Шейнкмана – от автодороги по улице Челюскинцев до автодороги по проспекту Ленина
Автомобильная дорога по улице Посадской – от улицы Белореченской до улицы Московской (четная сторона)
Автомобильная дорога по Сибирскому тракту от транспортной развязки у Компрессорного завода до автомобильной дороги Екатеринбург — аэропорт Кольцово