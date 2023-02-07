Какие участки дорог в Екатеринбурге будут закрыты на ремонт летом 2023 года

Чаще всего укладка горячего асфальта начинается со второй половины мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил жителям города, какие участки дорог будут отремонтированы в сезон-2023. «При поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги» на средства федерального и регионального бюджетов будут обновлены транспортные артерии по всему городу. И далеко не только в центре — Эльмаш, Вторчермет, Сибирский тракт», - отметил чиновник. Ремонтировать трассы начнут после того, как в регионе установятся стабильные плюсовые температуры. По предварительным прогнозам специалистов, работы по горячему асфальтированию начнутся во второй половине мая.

Какие дороги перекроют на ремонт в Екатеринбурге летом 2023 года

Улица Летчиков – от улицы Пехотинцев до Выездного переулка

Улица Маневровая – от улицы Технической до улицы Строителей

Автодорога в поселок Калиновка

Улица Начдива Онуфриева – от улицы Громова до дома № 55/2 по улице Серафимы Дерябиной

Улица Тверитина – от улицы Восточной до улицы Белинского

Улица Циолковского – от улицы Степана Разина до улицы Белинского

Автодорога по улице Старых Большевиков – от автомобильной дороги по улице Краснофлотцев до автодороги по проспекту Космонавтов

Автомобильная дорога по улице Фрезеровщиков – от улицы Шефской до дома № 80 по улице Фрезеровщиков

Автомобильная дорога по улице Машинной – от автомобильной дороги по улице Фурманова до дома №2 по улице Луганской

Автомобильная дорога по улице 8 Марта – от дома № 55 до дома № 127

Улица Патриса Лумумбы – от улицы Братской до улицы Санаторной

Улица Шейнкмана – от автодороги по улице Куйбышева до автодороги по улице Радищева

Автодорога по улице Розы Люксембург – от автодороги по улице Куйбышева до автомобильной дороги по улице Декабристов

Автомобильная дорога по улице Восточной – от улицы Первомайской до автодороги по улице Малышева

Автомобильная дорога по улице Белинского от дома № 108 по улице Белинского до автомобильной дороги по улице Декабристов

Автодорога по улице Технической – от автомобильной дороги по улице Ватутина до автомобильной дороги по улице Расточной

Автодорога по улице Репина – от дома № 17 по улице Репина до улицы Металлургов с транспортной развязкой

Автомобильная дорога по улице Шаумяна – от автодороги по улице Белореченской до автодороги по улице Серафимы Дерябиной

Улица Шейнкмана – от автодороги по улице Челюскинцев до автодороги по проспекту Ленина

Автомобильная дорога по улице Посадской – от улицы Белореченской до улицы Московской (четная сторона)

Автомобильная дорога по Сибирскому тракту от транспортной развязки у Компрессорного завода до автомобильной дороги Екатеринбург — аэропорт Кольцово