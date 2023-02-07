Роман Рогозин работает на предприятии оборонно-промышленного комплекса Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор 35-летнему жителю Нижнего Тагила Роману Рогозину, которого обвиняли по статье 354.1 УК «Реабилитация нацизма». Свердловчанин попал в поле зрения силовиков в феврале 2021 года, когда написал в соцсети пост в защиту преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала.

Следствие посчитало, что Рогозин нарушил моральные нормы по сохранению исторической памяти народов мира о преступлениях нацистов в годы Великой отечественной войны.

- В приговоре Международного военного трибунала, вынесенном в октябре 1946 года, установлено, что военные преступления нацистов заключались, в том числе, в создании концентрационных лагерей, таких как Освенцим, в котором в период с мая 1940 года по декабрь 1943 года было истреблено 2,5 миллиона человек, помимо того, что 500 тысяч человек погибло от голода и болезней, - отметили в прокуратуре Свердловской области.

Суд признал тагильчанина виновным и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей Фото: Олег ГАЛИМОВ

Как оказалось, Роман Рогозин является сотрудником предприятия оборонно-промышленного комплекса. Однако, несмотря на случившемся, сохранил работу. - Мой подзащитный вину не признает, - сообщил адвокат Александр Демшин. - Дело рассмотрели за три недели, так как уже 26 февраля истекает срок давности привлечения к уголовной ответственности.

Подзащитный оставил комментарий к посту, отвечая на сообщения так называемой «школоты». Хотел их потроллить. Не более. На предприятии Андрей работает с 2007 года, нареканий к нему нет. Суд признал тагильчанина виновным и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей с возможностью выплачивать его в рассрочку по 10 тысяч в месяц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После смерти молодой красавицы в Porsche под Тюменью возбудили уголовное дело (подробнее)

Жители Верхотурья хотят поставить памятник бабушке, 30 лет продававшей семечки (подробнее)