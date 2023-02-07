Звезды российского футбола сыграли с уральскими школьниками

Бывшие игроки сборной не отказали поклонникам в фото и автографах. Фото: пресс-служба ТМК

Экс-игроки сборных команд РФ Руслан Пименов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Динияр Билялетдинов и Елена Терехова посетили столицу Среднего Урала в рамках фестиваля «ТМК. Урок футбола», который проходит при поддержке Трубной металлургической компании (ТМК).

- Хочу сказать спасибо всем, кто причастен к организации мероприятия, - сказал победитель Лиги чемпионов УЕФА 2004 года Дмитрий Аленичев. - Мы прилетели, чтобы «влюбить» ребят в эту игру. Чтобы показать на своем примере: если будете серьезно заниматься, если будете преданы футболу, вы добьетесь в этой игре всего, чего захотите. А мы постараемся передать им опыт.

Детей обучили дриблингу и технике паса. Фото: пресс-служба ТМК

Футболисты провели тренировку для 300 детей из школ Свердловской области, участвующих в проекте «Футбол в школе» Российского футбольного союза (РФС). Также состоялся образовательный семинар для учителей физической культуры, сочетающий теоретическую и практическую части.

- ТМК больше 20 лет поддерживает уральский футбол, с первого дня помогает клубу «Урал», мини-футбольному клубу «Синара». В России есть клубы высокого мастерства, есть молодежные и возрастные команды, но не хватало как раз такой ступени, где могли бы начать заниматься и «засветиться» самые маленькие ребята. Проект «Футбол в школе» помогает решить эту проблему, открывая возможности для детей из больших и маленьких городов, - рассказал директор дирекции региональных проектов ТМК Михаил Черепанов.

Каждый ребенок имел возможность сыграть на одном поле с известными футболистами, а после матча - сфотографироваться и взять автограф.

В Екатеринбург съехались дети из 30 школ области. Фото: пресс-служба ТМК

- Подобные мероприятия надо проводить как можно чаще. Для ребенка это прежде всего эмоции и впечатления. Когда они видят настоящих футболистов, то им есть на кого равняться. У моего сына дома есть форма Егора Титова, а сегодня он его вживую увидел, - делится мама юного футболиста из Ревды Анна Селянина.

«ТМК. Урок футбола» организован РФС и ТМК и проходит в регионах присутствия компании в рамках масштабного проекта «Футбол в школе». Первое мероприятие состоялось в Екатеринбурге в марте 2022 года, также уроки футбола при поддержке ТМК прошли в Волгоградской области и Челябинске. Компания на протяжении нескольких лет содействует развитию отечественного футбола в рамках совместной работы с РФС, в частности является региональным партнером проекта «Футбол в школе».