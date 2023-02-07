Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Отец 14-летнего школьника, скончавшегося после вписки у друзей, рассказал о результатах вскрытия. Вечером 16 декабря Андрей (имя изменено. – Прим. ред.) вместе с другом отправился на вечеринку к знакомой, которая жила в доме на Базовом переулке.

По словам очевидцев, в квартире Андрей стал употреблять таблетки. А потом начал вести себя неадекватно. Около 04:15 его выгнали на улицу. До утра мальчик бродил рядом с «Леруа Мерлен», а потом забрел за ангар в промзоне.

По основной версии, там он упал в яму и скончался от переохлаждения. Тело Андрея нашли днем 18 декабря.

- У меня на руках есть результаты экспертизы: мой ребенок был абсолютно «чист» в смысле алкоголя и наркотиков. Только тот препарат. Уголовное дело не закрыто. Но насчет расследования понятно, что тут расследовать нечего, - пояснил в разговоре с «КП-Екатеринбург» отец погибшего мальчика.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство несовершеннолетнего». В ведомстве отметили, что расследование еще не завершено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы все надеемся, что его посадят»: в смерти 14-летнего подростка из Екатеринбурга обвинили друга (подробнее)

Глава СК потребовал доклад о расследовании смерти 14-летнего школьника в Екатеринбурге (подробнее)