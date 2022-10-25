Зам губернатора рассказал о мерах поддержки мобилизованных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Свердловской области в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3 FM] рассказал, как в регионе помогают мобилизованным, когда ждать выплат их семьям, зачем отменяют новогодние корпоративы и, чем займется новый оперативный штаб.

НА НОВЫЙ ГОД БУДЕМ ЭКОНОМИТЬ

- Павел Владимирович, объясните простым языком, что такое режим базовой готовности (введен в регионе 19 октября 2022 указом президента – Прим. Ред.)?

- Применительно к нам никаких принципиальных отличий от текущей ситуации не будет. Подразумевается определенная мобилизация по решению вопросов, связанных с помощью военнослужащим из Свердловской области. Никаких дополнительных мероприятий, связанных с ограничениями, пропускными режимами и так далее, не подразумевается.

- Будут ли ограничения по массовым мероприятиям?

- Не будет. Но мы уйдем от каких-то чрезмерно затратных вещей, связанных с празднованием Нового года: шумных корпоративов, приглашения дорогих артистов. Лучше эти средства направить на помощь военнослужащим и их семьям. Тем не менее, будут гореть елки, будут проходить детские мероприятия. И в первую очередь для детей из семей военнослужащих. Это решение по всему региону. Мы его будем проговаривать с муниципальными образованиями.

- Можно ли рассматривать введение базового режима готовности как первую ступень к введению военного положения?

- Отвечать на эти вопросы вне моей компетенции. Это решение, которое принимается на федеральном уровне. Базовый режим готовности требует мобилизации и это всегда учеба. И мы в таком масштабе не проходили этого на протяжении десятилетий. Отсюда и множество проблем, с которыми сталкиваются граждане и органы власти. Но важно заметить, что Россия всегда одерживала победы тогда, когда общество было единым. Наша главная общая задача – это осознание своего единства, своей идентичности, и тогда все будет в порядке, даже без дополнительных мер.

- Чем будет заниматься вновь созданный на Урале оперативный штаб?

- Штаб будет заниматься координацией работы всех ведомств по приоритетным задачам: помощи нашим воинам и их семьям, работе оборонных предприятий и предприятий жизненного цикла. У нас тепло, светло, нет серьезных проблем с общественным транспортом. Для того чтобы их и не было, мы на каких-то направлениях будем концентрироваться.

Свердловские власти помогут семьям мобилизованных Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Ковидный опыт пригодится?

- Безусловно. Потому что, в этой работе принимали участие тысячи люди и, в первую очередь, это волонтеры, медицинские работники. Сейчас весь этот опыт очень востребован. Я приехал к вам из штаба движения «Мы вместе», видел работу, которую делают волонтеры, те самые, которых я прекрасно помню по ковидной истории.

ПОМОГУТ ДЕНЬГАМИ

- На что могут рассчитывать семьи мобилизованных в Свердловской области?

- Есть вещи официальные, есть вещи менее официальные. Начну с официальных. 20 октября по поручению губернатора правительство региона приняло специальный документ о выплатах семьям мобилизованных. Он уже опубликован. По документу семьям будет оказана материальная помощь в размере 20 тысяч рублей. Плюсом к этому на каждого ребенка до 18 лет полагается по 20 тысяч рублей, и до 23 лет, если ребенок еще учится в школе, в среднем специальном учебном заведении, либо в вузе.

Это не единственная мера социальной поддержки. Мы также будем обеспечивать бесплатным питанием в образовательных учреждениях, в том числе, и в колледжах, тех детей, которые относятся к семьям мобилизованных. Это касается и муниципальных образовательных учреждений, и государственных. Студенты колледжей будут обеспечиваться материальной поддержкой.

Третий момент – освобождение от родительской платы в детских садах семьи мобилизованных. Мы им будем эти расходы компенсировать.

- Когда ждать поступления 20 тысяч?

- Когда признан факт мобилизации военнослужащего, до 27 числа следующего месяца должна поступить выплата. Первые выплаты пойдут в ближайшие дни. Кроме этой выплаты мы подразумеваем волонтерское курирование семей мобилизованных. Задачи, которые не смогут выполнить волонтеры, будут переданы в администрацию.

Плюс мы создаем психологическую службу. Люди находятся в стрессовой ситуации, когда, например, не могут дозвониться до своего родного человека. Им тогда нужно объяснить, что их родные находятся не в городе, не на курорте, что в армии это обыденное явление, и часто они находятся в местах, где просто нет телефонной связи.

- Если выплаты до 27 числа не пришли, то куда обращаться?

- Есть несколько горячих линий, номера опубликованы на сайте министерства социальной политики, на каждой из них должны разъяснить этот вопрос. Самое простое: обратиться в ближайшее отделение министерства социальной политики. Это может быть комплексный центр социального обслуживания. Там примут заявление, разберутся, что случилось. Плюс горячая линия «Мы вместе» по телефону 122 принимает звонки.

Павел Креков подробно рассказал о выплатах семьям мобилизованных Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОДКЛЮЧИЛИСЬ МЕЦЕНАТЫ

- Почему 20 тысяч рублей? Ведь мы знаем, что в других регионах выплаты предусмотрены в большем размере.

- Ну, во-первых, 20 тысяч рублей, это на семью. Кроме этого предусмотрены выплаты на детей. А бесплатный детский сад, бесплатное питание, бесплатные новогодние мероприятия? Получается не такая уж и малая сумма, не говоря уже о той помощи, которая будет оказана волонтерами и муниципалитетами. Для нас самое главное, чтобы все время нахождение человека на службе, его семья смогла решить самые разные свои вопросы, от дров и ремонта кровли, до похода в магазин и отдыха детей в загородных лагерях. Скажу сразу, что в летнюю оздоровительную кампанию всех несовершеннолетних детей из семей военнослужащих будем обеспечивать бесплатными путевками в загородные оздоровительные учреждения. Часть детей мы отправим на южный отдых, это тоже достаточно серьезное вложение.

- В ковидные времена очень большую помощь оказывали меценаты. Будут ли они помогать семьям военнослужащих?

- Они уже активно помогают семьям военнослужащих, а также учебным центрам, которые расположены на территории области. Это десятки миллионов рублей, и даже сотни. Пользуясь случаем, хочу наших меценатов поблагодарить.

- Наверняка рассматривался вопрос о помощи семьям в случае гибели военнослужащих…

- Конечно. Об этом думали не только мы. По этому поводу есть очень серьезное федеральное решение. К сожалению, такого рода случаи происходят. Здесь муниципалитеты, с моей точки зрения, отрабатывают по полной. Это помощь в организации похорон, если такая необходимость возникает. Эта семья оказывается в зоне действия проекта «Верь и живи!». Мы и меценаты будем оказывать всемерную помощь семьям, которые в такой ситуации оказались.

Это относится и к тем, кто оказался раненым. Наши лечебные учреждения будут оказывать помощь в реабилитации, и в медицинском сопровождении после выписки из госпиталей.

Когда они вернутся к мирной жизни, мы им будем помогать в поиске работы, в случае необходимости, в медицинском сопровождении, в реабилитационных мероприятиях.

- Когда будет заседание штаба?

- Мы ежедневно по тем или иным вопросам собираемся. Расширенные заседания проходят раз в неделю.

- Кто входит в ваш штаб?

- Руководители структурных подразделений практически всех волонтерских подразделений, медицинских организаций, муниципальных образований. Структуры штаба созданы во всех муниципалитетах, в них назначены руководители.

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