Наталья окончила Екатеринбургский государственный театральный институт. Фото: пресс-служба ТНТ

Актриса из Екатеринбурга снялась в популярном сериале «Девушки с Макаровым». Выпускница Екатеринбургского театрального университета Наталья Бадирова сыграла в третьем сезоне вместе Павлом Майковым и Валерией Астаповой.

Наталья признается, что ей понравилось работать в дружной команде с известными актерами.

- Валерия очень легкая в общении, открытая и отзывчивая. Ее персонаж, Екатерина Синицкая, попадает в разные забавные ситуации, из которых она выходит с женским шармом и юмором, несомненно, это цепляет. Павел – талантливый актер из «старой гвардии», у него всегда море идей на площадке: например, как интереснее сделать тот или иной кадр. Думаю, что поэтому его персонаж такой живой, - рассказывает Наталья.

Не удивило актрису из Екатеринбурга только отношением режиссера Радды Новиковой к съемочному процессу.

- Радда уже много лет снимает одни из лучших сериалов, она знает свое дело, она – настоящий профессионал. Это чувствуется, поэтому и работать под ее началом одно удовольствие, - продолжает молодая актриса.

Фото: пресс-служба ТНТ

В 2013 году Наталья Бадирова окончила Екатеринбургский государственный театральный институт. Затем играла в Народном театре «Театрон» в Алапаевске. Актриса также снималась в сериалах «СашаТаня» и «Бывшие».

В третьем сезоне главный герой - брутальный оперативник Павел Макаров, роль которого исполняет Павел Майков и четыре его подопечные – лейтенантки Синицкая (Валерия Астапова), Туркина (Алевтина Тукан), Попова (Влада Ермолаева) и Верба (Елена Полянская) продолжат бороться с преступностью на улицах Москвы и разбираться в своей личной жизни.

Смотрите «Девушки с Макаровым» с понедельника по четверг в 21.00 на ТНТ.

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