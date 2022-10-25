Дома у него нашли топор и пистолет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отправили в психиатрическую лечебницу 14-летнего лицеиста, который планировал напасть на одноклассников. По данным «КП-Екатеринбург», вечером 23 октября ученик восьмого класса начал писать странные сообщения в чат класса. Другие лицеисты сразу же сообщили обо всем учителям и родителям.

- Он обычный ботаник, - рассказал «КП-Екатеринбург» ученик лицея. – Видел, как его мать домой забирала. Они четыре часа сидели в кабинете и разговаривали с завучем. Она потом сидела в слезах.

Дома у парня нашли топор и пневматический пистолет, который он одолжил у знакомого. Расследованием случившегося занимается Следственный комитет. В ведомстве воздерживаются от комментариев.

- «Вы – твари, вы недостойны жить! Лишь единицы из вас достойны жить». Вот такое он написал в чат, - добавил лицеист.

Напомним, что в 2019 году в Кушве двое братьев планировали атаку на школу и техникум. К счастью, о страшных мечтах подростков узнали силовики.

- Мечтаю умереть в школе, - писал один из парней. – А перед этим зайти туда, и устроить бойню, как это было в «Колумбайне». Мы с братом давно думаем об этом. У него уже есть гладкоствольное ружье, а у меня травматический пистолет, но скоро будет и охотничий карабин.

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