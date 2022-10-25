В роддоме Североуральска хотят сократить койки

Маршрутизация, когда беременные пациентки отправляются в больницы Краснотурьинска и Екатеринбурга, используется уже сейчас. Фото: пресс-служба ЦГБ Североуральска

Главный врач ЦГБ Североуральска Андрей Наумкин сообщил, что в будущем коек в местном акушерском отделении станет вдвое меньше. Сократить их с шести до трех придется из-за убытков, которые несет роддом.

- Акушерство, к сожалению, зарабатывать деньги нам не помогает, это убыточное производство в медицине на данный момент, - заявил Андрей Наумкин во время заседания городской Думы, передает городской портал «ПроСевероуральск».

ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ УБЫТКОВ

Акушерское отделение приносит убытков до шести миллионов рублей в год, говорит главный врач. В 2021 году в роддоме Североуральска было принято 160 родов, в нынешнем – около 70. Поэтому в больнице ждут федерального распоряжения о сокращении коек вполовину.

– В прошлом году у нас было 160 родов, за истекший период этого года не более 50-70, – сказал Андрей Наумкин, – ждем сейчас распоряжения федерального уровня о том, что у нас останется только «норма», это роженицы без патологий, то есть, из шести коек останется три.

В пресс-службе Центральной городской больницы уточнили, что практика маршрутизации, когда беременные пациентки отправляются в больницы Краснотурьинска и Екатеринбурга, используется уже сейчас.

- ЦГБ Североуральска относится к медучреждениям первого уровня. Для оказания специализированной медпомощи беременные средней группы риска направляются в учреждение второго уровня, межмуниципальный медицинский центр Краснотурьинска. Пациентки высокой группы риска маршрутизируются в учреждения 3 уровня города Екатеринбурга. В Североуральске принимают экстренные и физиологические роды у здоровых женщин. Маршрутизация пациентов происходит согласно приказу Минздрава области - цели маршрутизации - в оказании более качественной медпомощи в специализированных медучреждениях, - уточнили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ЦГБ Североуральска.

В Североуральске давно ходят слухи о полном закрытии роддома Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ВЕДУТСЯ ДЕБАТЫ ПО ЗАКРЫТИЮ РОДДОМА»

Местные жители рассказывают, что сейчас в Североуральске и без того медицина оставляет желать лучшего. Кроме того, оказывается, в Североуральске давно ходят слухи о полном закрытии роддома. В случае, если это произойдет, то несколько ближайших городов также останутся без акушерского отделения.

- Не первый год ведутся дебаты по закрытию этого медицинского учреждения. Не хватает медиков, врачей. Но эта проблема не населения нашего города, а тех, кто всем этим управляет. Если закроют у нас роддом, то от Ивделя до Краснотурьинска роддомов не будет. Ни много ни мало: города Ивдель, Североуральск, Волчанск, Карпинск, плюс к этому все населенные пункты выше перечисленных районов, - рассказывает «КП-Екатеринбург» местная жительница Светлана Цыкало.

С ее слов, семья Цыкало столкнулась с проблемами медицины в городе в прошлом году. Причиной стали проблемы с поступлением дорогостоящего лекарства.

- У меня муж в 2021 году перенес инфаркт и начались проблемы с бесплатными лекарством. В частности, с таким жизненно важным препаратом как «Бриллинта». Пропуск приема этого препарата исключен. Ситуация сейчас более-менее стабилизировалась. Муж два раза писал жалобы в Минздрав области, - делится Светлана Цыкало.

Слухи о закрытии роддома в городе в медучреждении опровергли Фото: Алексей БУЛАТОВ

РОДДОМ ОСТАНЕТСЯ

Слухи о закрытии роддома в городе в медучреждении опровергли. Как заявили в пресс-службе, сейчас местным жительницам беспокоиться не из-за чего.

- Вопросы маршрутизации, а также сокращения коек, либо закрытия роддома - это вопросы уровня не городской медицины, они находятся в компетенции Министерства здравоохранения. В настоящее время сокращения коек в роддоме не планируется. Вопросы финансовой устойчивости медорганизаций государственной формы собственности находятся на контроле в МЗСО, - уточнили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ЦГБ.

Проблемы с роддомом Североуральска уже доходили до свердловского Минздрава. В марте 2022 года в отделении говорили о массовом сокращении сотрудников. Североуральская ЦГБ уведомила биржу труда о сокращении 14 человек. Об этом заявил председатель комиссии по охране здоровья в Общественной палате Североуральска Сергей Васильев. В итоге, в Минздраве не согласовали увольнение сотрудников, а также в ведомстве взяли ситуацию под собственный контроль.