В Екатеринбурге завершились социальные гастроли инклюзивного театра

Выступления проходили как в Екатеринбурге, так и в области. Фото: предоставил театр «Инклюди»

В Екатеринбурге, 25 октября, прошло закрытие социальных гастролей инклюзивного театра «Инклюди». Артисты выступали в колледже Ползунова с постановкой «Небесные люди». После представления прошло торжественное награждение команды и партнеров инклюзивного театра. На закрытии также было музыкальное представление от саксафониста Александра Чудинова.

- Наш уникальный театр открыт для всех актеров. Когда-то эти ребята себя преодолели, они пробовали свои силы и экспериментировали. Актеры сами прошли через череду собственных обид, страхов. В их жизни было непринятие обществом, борьба с неуверенностью в себе. Постановка «Небесные люди» обыгрывает ключевую ценность нашего общества – любовь. Вместе с ней, акцент идет на человечность, доброту и дружелюбие, - рассказала президент Фонда «Возрождение» Татьяна Закирова.

Инклюзивный театр вошел в число Национальных проектов России. Фото: предоставил театр «Инклюди»

Кстати, социальные гастроли театра «Инклюди» вошли в число Национальных проектов России. Кроме того, Российский фонд культуры также оказывает поддержку команде.

Главные герои спектакля – Олеся и Александр встретились в городском парке. Олеся – невидящая, а Александр – неслышаший. Но их барьеры в общении окажутся преодолимыми.

Премьера спектакля «Небесные люди» прошла 27 августа в пансионате «Семь ключей». За период соцгастролей команда театра «Инклюди» выступала в школах, пансионатах, храмах, Дворцах культуры Екатеринбурга и Свердловской области. В команде театра – 26 человек. Большинство из них имеет ограниченные возможности здоровья.