Косметолог из Екатеринбурга, которая попросилась в зону СВО, купила бойцам тепловизор

За неделю удалось собрать больше 200 тысяч рублей. Фото: предоставила София Бойко

Врач-косметолог из Екатеринбурга София Бойко узнала, что бойцам в зоне спецоперации нужны тепловизоры, а также ночная оптика. Закупить самостоятельно мужчины ее не могут, потому что она очень дорогая. К тому же, ее супруг и сам находится в зоне спецоперации уже девять месяцев в качестве артиллериста. Женщина подумала, как помочь бойцам и объявила денежный сбор на оборудование. Кстати, она и сама просилась добровольцем в зону СВО вслед за мужем, но ей отказали.

Также бойцам передали сладости. Фото: соцсети Софии Бойко

- Сбор начала 13 октября. Обращалась в несколько благотворительных фондов. Первый – отказал сразу, а два других поставили мою просьбу в очередь. Откликнулись одноклассники, коллеги, друзья и простые екатеринбуржцы. Кто по тысяче рублей скидывал, а кто-то по 15 тысяч. В общей сложности, не меньше сорока человек перечислили деньги, - рассказала «КП-Екатеринбург» София Бойко.

София отмечает, что следит за тем, чтобы посылки дошли мобилизованным. Фото: соцсети Софии Бойко

В перерывах между работой, женщина ездила по магазинам техники, чтобы выбрать подходящий тепловизор. Сотрудники пошли навстречу и сделали ей скидку. 19 октября, первый сбор был закрыт.

- Собрать удалось 210 тысяч на один тепловизор. Еще купили медикаментов. Добровольцы также помогли нам и передали вязаные носки. На днях отправила нашу посылку через бойца, который уехал на фронт из отпуска. Я строго слежу, чтобы все попало из рук в руки. Думаю, первая моя посылка – начало большого пути, - продолжает София.

Тепловизор надежно упакован. Фото: соцсети Софии Бойко

От мобилизованных София получает и другие запросы, среди которых – теплые флисовые кофты, термобелье, а также нижнее белье, медикаменты от простуды. Что любопытно, мобилизованным нужны даже колеса от КАМАЗа. София Бойко отмечает, что будет рада, если найдутся люди, которые смогут помочь с закупкой дорогой оптики. Женщина открыта к общению и также хочет сотрудничать с другими волонтерами.

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