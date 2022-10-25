Археологи нашли в Екатеринбурге останки жертв политических репрессий

Во время раскопок нашли 49 новых могильных ям, где могут находиться останки 1,5-2 тысяч человек. Фото: предоставлено Игорем Пушкаревым

Археологи Музея истории Екатеринбурга нашли останки жертв политических репрессий на 12-м километре Московского тракта, где установлен мемориал. Они обнаружили 49 новых могильных ям. Специалисты предполагают, что в них могут находиться останки 1,5-2 тысяч человек. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал и. о. директора музея Игорь Пушкарев.

- Работы начались в августе этого года, они до сих пор не закончены. Была обследована довольно большая площадка Квашнинского рудника. Он был одним из первых рудников в окрестностях Екатеринбурга, где добывали железную руду. В 30-х годах часть этого рудника использовалась в качестве так называемого испытательного полигона НКВД. Одна из самых известных его сторон – это расстрельные площадки, - объяснил Пушкарев.

На черепах археологи заметили пулевые отверстия в височной и затылочной областях. Фото: предоставлено Игорем Пушкаревым

Он отметил, что перед археологами стола задача уточнить границы распространения массовых захоронений и число могильных ям. И. о. директора музея заявил, что вскрыли 15 ям. По его словам, на территории раскопок нашли гильзы от револьверов системы Нагана, винтовок Мосина, монеты 1929-1938 годов и железную посуду, в частности металлические кружки с клеймами 1932-1938 годов.

На территории раскопок нашли железную посуду, в частности металлические кружки с клеймами 1932-1938 годов. Фото: предоставлено Игорем Пушкаревым

Пушкарев сообщил «КП-Екатеринбург», что на черепах археологи заметили пулевые отверстия в височной и затылочной областях. Предполагается, что часть захоронений относится к летнему периоду, потому что на останках нашли полуистлевшие легкие вещи. Другая часть останков относится к весеннему и осеннему периодам. В этих ямах были галоши, сапоги и одежда из более плотных тканей. Также есть захоронения, сделанные зимой. В них лежали валенки, шубы и рукавицы.

Информацию об останках передадут в Следственный комитет. Фото: предоставлено Игорем Пушкаревым

- Мы следуем нормам российского законодательства. По нормативам археология – это все, что старше 100 лет. Так как это не относится напрямую к археологии, мы передадим информацию в Следственный комитет. В их власти назначить и провести эксгумацию, - добавил и. о. директора Музея истории Екатеринбурга.

Ранее подобные раскопки проводились в 2020 году. Тогда на территории Мемориала на 12-м километре Московского также нашли останки жертв политических репрессий. Поисковикам удалось определить очертания двух зон массовых захоронений, а также зафиксировать индивидуальные могилы репрессированных.