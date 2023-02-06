Жители Верхотурья хотят поставить памятник бабушке, 30 лет продававшей семечки

Именно этот снимок и может стать основой для будущего памятника Фото: justmedia.ru

У жителей Верхотурья была традиция. Захотелось вкусных жареных семечек? Отправляйся к бабе Шуре на перекресток Ершова - Карла Маркса. Она - настоящая знаменитость в городе. Почти 30 лет она приходила к перекрестку с табуреткой и продавала семечки по 20 рублей за кулек. В минувшую среду, 1 февраля, бабы Шуры не стало, и жители Верхотурья решили, что ей нужно поставить памятник.

РАБОТАЛА С 10 ЛЕТ

Бабой Шурой ее называли местные жители. На самом деле она Александра Дмитриевна Воронцова. Ей было 92 года, и почти всю жизнь она прожила в Верхотурье. Хотя корни ее уходят в Кировскую область. Она родилась в 1931-м в поселке Воронцово - отсюда и пошла фамилия ее семьи.

- У нее было военное детство, - рассказывает внучатая племянница Александры Воронцовой, Татьяна. - С десяти лет она работала с отцом на полях. Таскала мешки с зерном на мельницу. Потом, после войны, они переехали в Верхотурье к родственникам. Образование у бабушки всего четыре класса. Но она была грамотная. Сама научилась считать. Потом получила паспорт и пошла на работу.

Почти всю жизнь баба Шура стояла за прилавком. В пятидесятых это был прилавок книжного магазина. Потом киоск Союзпечати - единственный на все Верхотурье. Успела баба Шура поработать и гардеробщицей, и кочегаром-истопником, и кухонным работником в столовой. И всегда она совмещала 3 - 4 работы. Последнее место работы бабы Шуры - верхотурский узел связи, то есть почтовое отделение. Родственники говорят, трудилась она не от нужды. Просто не любила сидеть без дела. Своих детей у нее не было.

В 1998-м она вышла на пенсию. И тогда-то ее впервые увидели на перекрестке Ершова - Карла Маркса, продающей семечки.

Александры Воронцовой не стало 1 февраля 2023 года Фото: предоставлено газетой «Новая жизнь»

«СЕРДЕЧКО У НЕЕ ВСЕ В ШРАМАХ БЫЛО»

- Это было ее хобби. Она покупала семечки, жарила их дома, делала кулечки из газет и продавала, - вспоминает Татьяна.

В Верхотурье поговаривают, что пару раз власти пытались попросить ее прекратить несанкционированную торговлю семечками на оживленном перекрестке. Не вышло.

- Она настойчивая бабушка была. Что не по ней - сразу резко ответит, - рассказывает главный редактор газеты «Новая жизнь» Лариса Агамагомедова. - Мы, газетчики, к ней всегда по имени отчеству обращались. Назвать ее «бабой Шурой» язык не поворачивался. Она такая строгая была, что сразу приструнит.

Минувшей зимой баба Шура семечки не продавала. Возраст уже не позволял - все-таки 92 года

- Она с нетерпением ждала весну, собиралась опять торговать. Ей тяжело было дома сидеть, - рассказывает Татьяна. - Я каждый день к ней приезжала. В один день я уехала от нее, а потом мне позвонили и сказали, что она умерла - просто упала. У нее, когда она на почте еще работала, было два инфаркта. Их она их на ногах перенесла. Сердечко ее было все в шрамах.

Многие жители Верхотурья были лично знакомы с Александрой Воронцовой Фото: Алексей БУЛАТОВ

«НА ПАМЯТНИК СКИНЕМСЯ ВСЕМ ГОРОДОМ»

Теперь по бабе Шуре скорбит все Верхотурье. В социальных сетях жители решили, что ее память надо увековечить полноценным памятником из бронзы, который можно было бы установить на том самом перекрестке. С такой инициативой выступил учитель местной школы Михаил Ившин. Он организовал сбор голосов под петицией и в ближайшее время планирует встретиться с руководством города, чтобы получить добро на установку памятника.

- Я у нее в детстве семечки покупал, - поделился Михаил Ившин. - Многие жители Верхотурья откликнулись на мое предложение. Эскиза еще нет, но, думаю, памятник запечатлеет образ со знаменитой фотографии, где она сидит за столиком. У нее рядом граненый стакан семечек. Сбор средств на памятник можно будет запустить среди жителей города.

Автор идеи отмечает, что памятник будет поставлен Александре Воронцовой, но при этом символизировать он будет всех бабушек и дедушек, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны.

- И обязательно, чтобы голуби были у памятника, - добавила Татьяна. - Возле нее всегда было много голубей. Она всегда их кормила. Сейчас уже я хожу их кормить.