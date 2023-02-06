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Общество6 февраля 2023 12:32

В Екатеринбурге показали сувениры, сделанные из елей, стоявших у мэрии

Школьники сделали из древесины изделия к 300-летию города
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Школьники сами придумывали сувениры

Школьники сами придумывали сувениры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ели, спиленные у администрации Екатеринбурга в мае прошлого года, обрели вторую жизнь. Спилы старых деревьев отдали школьникам, которые создали из них сувениры к 300-летию города.

В списке сувениров оказались часы, подсвечники, статуэтки и другие полезные и красивые вещи. Юные мастера теперь используют не только стандартные напильники и наждачку, но и 3D-принтеры и 3D-ручки, осваивают азы моделирования и лазерную резьбу по дереву.

Ученики вырезают работы на станке

Ученики вырезают работы на станке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы передали эти ели после просушки в школу №59, лицей №180 и школу №80. Дети и на лазерных, и на токарных станках создали сувениры, которые посвящены Дню города. Мы их будем использовать не только как выставочные образцы, но и как подарки для победителей олимпиад. Все, что нафантазировали дети, воплощается в жизнь, - рассказывает начальник отдела Департамента образования администрации Екатеринбурга Наталья Матвеева.

Ко Дню города планируется выставка, а часть сувениров передадут в школьные музеи. Чтобы сделать некоторые изделия, ребята объединялись в группы с 6 по 11 классы. Школьники рассказывают, что даже самые крупные работы, например деревянную сову, сидящую на ветке, умудрялись сделать за пару дней.

одна из работ учеников

одна из работ учеников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока одни лазером вырезают фирменные символы Екатеринбурга, другие печатают объемных ящериц, раскрашивая их в яркие цвета. Другие же дерево и пластик склеивают воедино. Получается полноценный сувенир.

- Мы считаем, что детям надо преподавать историю не только в виде стандартных уроков, но и через проектную деятельность. Начальная школа не может работать с древесиной в силу физических способностей, но ребята могут разработать идеи для страшеклассников, - рассказывает учитель начальных классов лицея №180 Татьяна Шилина.

Одна из работ учеников

Одна из работ учеников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ели у мэрии Екатеринбурга спилили 23 мая. Деревья начали болеть из-за специфического расположения, им мешал постоянный трафик, большая загазованность, вихревые потоки, температурный режим. Новые ели привезли и высадили у администрации города уже 26 мая.

Сувениры, созданные с помощью лазера

Сувениры, созданные с помощью лазера

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Над изделиями работают с 6 по 11 класс

Над изделиями работают с 6 по 11 класс

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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